港女呻連鎖西餐廳$108食雪藏豬扒　驚見呢樣嘢反胃　網民反批離地

香港百物騰貴，生活指數一向在世界名列前茅。有港女早前在社交平台發文發相，指自己到1間連鎖西餐廳用膳，用108元只能吃到雪藏豬扒餐，還發現上面有條疑似頭髮的東西，令她感慨「唔怪得無剩返幾間分店啦⋯⋯」。帖文一出引來不少網民議論，不少人反鬧樓主離地，「你想去XX餐廳食新鮮豬扒？」、「雪藏就一定，頭髮加汁就唔知」，有網民更懷疑，「你確定係頭髮？似閃電毛喎」。



樓主早前到北角1間連鎖西餐廳吃飯，吃了一個108元的豬肉眼拼元貝餐，加凍飲及加一，總數為121元。（Facebook圖片）

有港女在Facebook群組「中伏飲食報料區」上發文及相片，拍她早前到北角1間連鎖西餐廳吃飯，吃了一個108元的豬肉眼拼元貝餐，加凍飲及加一，總數為121元。

不過樓主認為以這個價位，餐廳卻只提供雪藏豬扒，而最離譜的是吃到只剩一口時，看到有條頭髮在豬扒上，令樓主不禁感嘆「唔怪得無剩返幾間分店啦⋯⋯」。

帖文一出引來不少網民議論，有人認為樓主離地，「你想去XX餐廳食新鮮豬扒？？？」、「想知你去呢間餐廳之前，對佢有咩期望㗎？」。樓主幽默回答「無頭髮囉」。

有網民更懷疑，「你確定係頭髮？似閃電毛喎」、「黑毛豬返祖，可能係X毛豬呢」。不過也有人認同這間餐廳愈做愈差，「10多年前仍然以XX餐廳為首選，但隨住價錢不斷上升，品質及服務又不斷下降，已無再入過任何一間食」。