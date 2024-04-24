女友夏天這樣穿！港男指太性感「啲麻甩佬眼甘甘望」　網民：曬命

穿吊帶背心逛街是否太性感？有港男近日在討論區發文，稱女友夏天太熱怕出汗「噏住」，故多數穿吊帶背心或背心出街，「真係有幾少布得幾少布」，認為過分性感，拍拖時見到女友的衣着吸引「麻甩佬」注目十分難受。他曾向女友反映，惟對方指有做好安全措施不會走光，但他仍非常擔心，無奈問「可以點」。網民建議他可購買輕便外套給女友，但認為他不應管女友衣着，「畀其他人睇吓唔會蝕底嘅」、「似曬命多過不滿」。



有港男在討論區發文，不滿女友在夏天時穿性感衣着外出示人。（示意圖/FHProdutionHK《拍一日拖》劇照）

樓主在香港討論區以「唔想女朋友著得太性感點算好？」為題發帖，稱明白香港夏天的濕熱天氣令人難受，女友怕出汗「噏住」，「夏天通常都吊帶或者背心，真係有幾少布得幾少布」，認為過分性感。

他平日和女友拍拖，見到「啲麻甩佬成日眼甘甘望住佢」，曾告訴女友別穿太性感，「佢話佢有做好安全措施，唔會走光」。樓主指平日女友晚上獨自回家，他想起背心打扮就會提心吊膽，「我都明白着咩係佢自由，但我又控制唔到自己嘅擔心」，無奈問網民怎辦。

不少網民認為樓主應看開點，不應過分管束伴侶，「畀其他人睇吓唔會蝕底嘅，又唔係走光」、「如果你要管佢着咩杉，你就預咗分手」。不少人笑言女友被人注視證明有吸引力，但承認街上多「變態佬」，建議樓主送禮解決，「你買件外套送畀佢，話想佢返屋企要着住」，但部份人質疑樓主是在炫燿，「似曬命多過不滿」。

（香港討論區）