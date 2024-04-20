買樓悲劇！2年前買$900萬樓好威　今勁蝕$XXX萬悽慘　同事求安慰

【香港樓市】上樓是不少人終極理想，但成功買樓也不一定高枕無憂。有打工仔於討論區發文，指其同事於2022年以900萬元買樓，當時相當威風，但由於樓市不斷尋底，至今年同事保守估計已勁蝕200萬元，十分淒慘，大嘆「點安慰佢好？」。

帖文引來網民熱議，「輸200萬唔係人人做到，佢好叻㗎喇」、「錢都係其次，經驗先係最重要，減辣之後嚟緊樓價就會繼續gogogo」、「買樓睇30年啦，3年小風浪」。但也有網民認為，如果是自住樓就毋須害怕，「自住使乜驚」、「一日都未賣都係賬面輸，你咁擔心做乜」。



上樓是不少人終極理想。（資料圖片）

香港金融管理局早前公布負資產住宅按揭貸款最新調查結果，負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第3季末的11,123宗，增加至2023年第4季末的25,163宗，負資產個案按季升幅近1.3倍。值得留意的是，2023年第4季末負資產個案25,163宗，是2004年第3季25,375宗後的新高紀錄。

本港2023年第四季負資產住宅按揭貸款宗數達25,163宗，按季升幅近1.3倍。（資料圖片）

樓市不明朗下，有打工仔於連登討論聯發文表示，其同事於2022年以900萬元買樓，「當年係威嘅」，但由於樓市不斷下跌，至今年保守估計同事已勁蝕200萬元，十分淒慘，遂求問「今年點安慰佢好？」。

樓主求問如何安慰同事。（《男人唔可以窮》劇照）

帖文引來網民熱議，「輸200萬唔係人人做到，佢好叻㗎喇」、「錢都係其次，經驗先係最重要，減辣之後嚟緊樓價就會繼續gogogo」、「買樓睇30年啦，3年小風浪」、「有樓贏咗一半」、「本多終勝，叫佢買多間溝淡」。

但也有網民認為，如果是自住樓就毋須害怕，「自住使乜驚」、「一日都未賣都係賬面輸，你咁擔心做乜」、「買咗真係未驚過，身邊所有業主朋友冇人擔心過」。另有網民分享類似經歷，「同事高位買9xx萬匡城2房，而家應該得6xx萬」、「我22年搵700k一年，買左7M（700萬）樓，而家跌到5m幾」。