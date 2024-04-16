西多紙？連鎖快餐店西多士厚不足1cm圖瘋傳　網民嘲：係咪腐皮？

繼上星期「薄切吉列豬扒」引來網民關注，今星期就有「薄切西多士」！日前網上瘋傳1張圖片，顯示有食客到大型連鎖快餐店用餐，並點了雞髀配西多士套餐，不過西多士薄如紙張，厚度不足1厘米，故不禁揶揄「皮薄餡靚」，再度惹來網民熱議。有人直斥餐廳「肉酸」，「不如收貴啲，畀個厚西多人啦」、「做出啲咁高質嘅品質，好難要幫襯你」，又調侃「西多紙」、「用心良苦，突顯隻雞脾嘅厚」。



有食客光顧連鎖快餐店，驚見厚度不足1厘米的西多士。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該食客於周日（14日）在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享相片，顯示其光顧某大型連鎖快餐店，並點了1個雞髀配西多士的套餐，不過上碟的西多士卻令人大開眼界，事關其厚度竟然薄如紙張，樓主不禁拿出拉尺量度，證明西多士的厚度不足1厘米，和平日所見的西多士甚有出入，故揶揄「皮薄餡靚，大推」。

普遍餐廳所見西多士，與事主貼圖的西多士，厚度明顯相差甚遠。（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民關注，批評餐廳經營手法「肉酸」，「我覺得你應該叫換」、「睇右下角都見到，麵包原本係普通方包一片咁厚，唔壓都唔厚得去邊」、「越（庹）縮越少人幫襯」、「出餐嗰個見到塊西多士咁薄，正常都要叫入面整過啦」、「呢啲麵包慳得佢幾多錢，索油都係索多些少」、「不如收貴啲，畀個厚西多人啦」、「做出啲咁高質嘅品質，好難要幫襯你」，又嘲諷稱「西多紙」，「擺明係食手勢」、「面包都可以切到咁薄，有誠意」、「用心良苦，突顯隻雞脾嘅厚」、「其實係咪腐皮嚟」、「你唔講我以為咖哩角」、「餡靚？有咩餡？」

亦有人覺得樓主遭遇是單一事件，「我早幾日先食咗，正常西多厚度，你嗰塊咁薄真係唔好彩」、「其實好難，麵包會發脹㗎嘛」、「真係分店問題，我喺屋企嗰區成日都會食，但有次去荔枝角食，全部嘢都好唔新鮮，啲菜係黃色仲成條都係渣」。有留言更質疑事件真偽，「有備而來」、「師兄你又會隨時有把拉尺咁型嘅」，樓主及後親自回覆，「撈地盤呀」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）