黃埔鎖車隊圍鎖寶馬片瘋傳！男司機激動揼地：無錢畀！　後續絕了

想挑戰黃埔花園鎖車隊？本港網絡瘋傳1段「寶馬司機大戰黃埔花園鎖車隊」影片，見到有寶馬（BMW）汽車因在黃埔花園錦桃苑停車場入口附近違例泊車，被黃埔花園鎖車隊鎖車，惟寶馬大叔司機不滿鎖車做法，「揼地」狂罵離譜，又要求鎖車隊解除車鎖，直指「我無錢畀啊！」。不過鎖車隊未有理會其要求，繼續向大叔解說，大叔則未有再大吵大鬧。

影片引來網民熱議，認為「抵鎖」，「黃埔鎖車隊，並非浪得虛名」、「停車場門口都唔泊入去？廿幾蚊都想慳，抵鎖！」、「無錢畀咪唔好揸車囉，搭地鐵喇」。



本港網絡瘋傳1段「寶馬司機大戰黃埔花園鎖車隊」影片。（影片截圖）

有街坊周一（4月15日）在Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」上載該段18秒影片，留言形容「慘慘豬囉」。

影片見到，當時為日間時段，黃埔花園錦桃苑停車場入口附近有寶馬的前轆被鎖上，站在旁邊相信是司機的大叔正與多名鎖車隊人員對峙爭執，其間大叔指手畫腳，又「揼地」狂罵鎖車隊「搞錯啊！離晒譜㗎，真係啊！」。

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不過鎖車隊人員未有理會，繼續做自己的工作，大叔見狀不滿，衝上前要求鎖車隊解除車鎖，「放返佢（轆），我無錢畀啊！」。然而鎖車隊未有理會其要求，其中1名疑似主管的鎖車隊人員向大叔解說，大叔則未有再大吵大鬧。

影片引來網民熱議，有人形容寶馬沒泊進停車場，直言是「抵鎖」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人形容寶馬沒泊進停車場，直言是「抵鎖」，「停車場門口都唔泊入去？廿幾蚊都想慳，抵鎖！」、「黃埔鎖車隊，並非浪得虛名」、「揸車係咁㗎啦，人哋停車場咁多位畀你泊，你又唔想畀錢，咁人哋咪捉你違泊囉。」、「鎖你車咪鎖你車，無錢畀咪唔好畀囉！支持拖車」、「無錢畀咪唔好揸車囉，搭地鐵喇」、「真係肉酸，大人大姐嗰幾嚿水喺度揼晒地！」、「真丟架呀識着佢」。