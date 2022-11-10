沙田第一城鎖車隊原來勁賺錢？預算收入竟高到咁　物管公司咁回應

沙田第一城鎖車隊「極速鎖車」是不少司機的「噩夢」，但究竟「老是常出現」的沙田第一城鎖車隊，收入到底有多少呢。網上近日瘋傳一張聲稱是沙田第一城公眾收支預算文件，鎖車隊2023年預算收入竟以百萬元計算，相當厲害。文件震驚大批網民，笑言「仲請唔請人啊」、「唔怪得咁落力」。

第一城物業管理公司回覆《香港01》證實，該文件是其於本年10月與第一城委員會管理費審核小組及全體大會審議後，在11月向全體業戶每戶派發的通告，詳細列出調整管理費各項因素。



網上瘋傳一張聲稱是沙田第一城公眾收支預算文件。（Facebook群組「沙田之友」）

有網民周二（11月8日）在Facebook群組「沙田之友」上載該份聲稱是「沙田第一城公眾收支預算2023」文件，旋即於多個群組流傳。文件羅列了各項鎖車隊、清潔、電費、泳池、經理人酬金、維修及保養費等預算支出及收入，當中令人議論最多的就是「鎖車隊」。

從文件見到，沙田第一城鎖車隊2023年預算支出為74萬元，收入則預算達130萬元，若以2022年第2季每月就業中位數2萬元計算，鎖車隊2023年的預算收入相等於普通港人工作65個月、即超過5年薪酬；即使扣除成本支出，鎖車隊2023年預算仍「淨袋」56萬元，相當高昂。

第一城鎖車隊7秒極速上鎖！網民直擊傳說中速度：快過F1方程式▼▼▼

有網民近日分享影片，只見第一城1名鎖車隊人員只需7秒時間，就能將1部白色私家車的前轆落鎖。（FB「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」影片截圖）

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文件引來網民熱議，不少人都對沙田第一城鎖車隊的預算收入感到震驚，「130萬除320蚊架，總數4062.5架，平均一日鎖11架左右」、「收入定支出，第一項都係講鎖車費先，幾重視」、「多勞多得」、「仲請唔請人啊」、「唔怪得咁落力」、「人哋私家路，話明鎖車，仲係有好多人去挑戰」。也有網民認為文件只是「預算」，勿「跟車太貼」。另有網民「錯重點」關注泳池預算支出竟然近300萬元，「係咩泳池？」。

第一城物業管理公司回覆《香港01》證實，該文件是其於本年10月與第一城委員會管理費審核小組及全體大會審議後，在11月向全體業戶每戶派發的「2023年增加住宅管理費、凍結出售車場管理費及住宅資本性工程基金事宜」通告其中一頁，詳細列出調整管理費各項因素。