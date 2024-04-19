25歲女肚痛「1個多月後死亡」　驚揭患癌王　醫生警告3症狀即求醫

【胰臟癌／症狀／癌王】肚痛不容忽視！台灣1名25歲女生因為肚子痛求醫，竟發現患上有「癌王」之稱的胰臟癌，更於1個多月後不幸離世，家人悲痛難以接受。醫生警告，如出現胰臟癌較常見的3大症狀，就要及早求醫。



台灣1名25歲女生因為肚子痛求醫，竟發現患上有「癌王」之稱的胰臟癌，更於1個多月後不幸離世。（示意圖／gettyimages）

台灣外科醫生陳榮堅在節目《醫師好辣》分享病例，1名25歲女生因為肚子痛看內科醫生，結果發現竟然有1個6厘米大腫瘤，「超音波一掃就昏倒了，大概有1個6厘米的腫瘤。因為大家都不相信嘛，（覺得）應該只是胰臟發炎，結果一做斷層就確實一顆瘤，用腹腔鏡進去抓，就確定是胰臟癌」。

胰臟癌較常見症狀包括腹痛腹瀉、黃疸及體重異常減輕。（示意圖／gettyimages）

陳醫生指，確定女生患胰臟癌後，醫生想趕快幫女生做後續治療，但由於只有25歲相當年輕，女生本人及家人都沒辦法接受這事實，要求轉到醫學中心跟進，然而1個多月後女生就離世了，「不到兩個月，1個多月，家屬就回來我這邊開診斷書，因為其實她在那邊（醫學中心）已經過世」。

陳醫生指出，由於胰臟位置在後腹腔，黏着很多大血管，癌細胞很快可以擴散到很多地方，難以單靠體檢檢測。(節目截圖)

胰臟癌較常見症狀包括腹痛腹瀉、黃疸及體重異常減輕，但陳醫生指出，由於胰臟位置在後腹腔，黏着很多大血管，癌細胞很快可以擴散到很多地方，難以單靠體檢檢測，較好做法是進行電腦斷層掃描及磁力共振（MRI）等更精密檢查。