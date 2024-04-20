獨生仔每天去醫院探父母　盼有兄弟姊妹分擔　網民提2點：睇環境

父母生病時難免會感到驚慌，如果身邊有人可以為你分擔是多麼幸福的事。近日有獨生子在討論區發文，憶述自去年開始父母便輪流入院休養，於是每天也會趕赴醫院探望他們，惟長時間的勞碌使他疲倦，直言渴望家中能有兄弟姐妹幫忙分擔家庭事務，好奇問：「獨生嘅你有無同感？」有人回覆稱樓主「諗得太浪漫完美」，認為家中有兄弟姊妹也不表示願意幫忙照顧父母，坦言「如果佢哋無責任心都無用」，建議樓主可以聘請看護照顧他們。



有獨生子在討論區發文，憶述自去年開始每天趕赴醫院探望父母，渴望家中有兄弟姐分擔。（示意圖 /《年少日記》劇照）

樓主在香港討論區以「獨生仔女嘅你，會唔會想要兄弟姐妹幫手分擔吓？」為題發帖，表示自己是獨生子，去年父親要入院做手術，他每天都趕去醫院探望，經常如此頗為疲累，「嗰時去到中期真係覺得有少少攰，返工都忙又有壓力，放工去完醫院返到屋企已經好夜，每日都係咁過」。

今年母親也患病要入院休養，樓主仍堅持每天探望，作為人子「我真係探少1日都唔忍心」、「如果有個兄弟姐妹幫手分擔吓就好」，現在會開身邊已成家立室的朋友，「有無諗住生第2個陪伴仔女成長」。

樓主現在會問已成家立室的朋友，會否為子女多生個兄弟姊妹。（示意圖 / GettyImages）

帖文引起熱議，不少人認為樓主想法不實際，認為兄弟姊妹多與少要考慮家中經濟狀況，例如小時候會否分割家庭資源，或者將多要爭產，「父母是窮人就要，父母有錢就唔使，有兄弟姊妹會爭身家」、「貧窮家庭可能會分擔下，如果父母有啲錢咁就死啦，個個都係想要父母金錢，無個孝順，怕父母畀晒某個仔女」。

部份網民提出重點，「如果兄弟姐妹無責任心都無補於是，咩都係要1個人撐」、「有啲兄弟姊妹同外人無分別，有事都幫唔到手」，有人分享自己有幫到手的兄弟姊妹，「我有4兄弟姊妹，都有同感，早排父母身體差，我哋有得輪下應付，我自己只有!個仔，諗起日後自己老到退化時，怕個仔到時辛苦」，而且為人兄長也要承擔照顧弟妹的責任。

網民建議樓主如經濟環境許可，可聘請看護協助照顧父母，如有困難可找社工求助，「見攰就探少１日，休息下善待自己」。

（香港討論區）