內地女穿這樣來港　崩潰：為何一眼認出我是內地人？　網民揭關鍵

【香港旅遊】不同地方有不同穿搭。有內地女於小紅書發文表示，她近日來香港工作，「粵語說的也可以」，卻苦惱為什麼會一眼被香港人認出她是內地人，後來詢問下才發現是其衣着「出事」。她於是嘗試「港風」穿搭，但認為「太醜了」。

帖文引來網民熱議，分析了香港人與內地人衣着分別，鼓勵樓主毋須介懷，「加油啦，不用理會別人的閒言閒語，做好自己就行」、「遊客與當地人的衣着行為舉止有分別是很正常的」。



不同地方有不同穿搭。（小紅書）

該內地女於小紅書以「香港人：看這個人穿搭就知道內地來的」發文講述事件。她表示，最近來香港工作，感覺自己「粵語說的也可以」，卻不解「為什麼一眼就被認出來是內地人」。苦惱下詢問別人，她才知道原來是其衣着問題，「問了別人才知道，香港人不會這樣穿搭」。

圖片見到，樓主穿上露腰、大露背上衣，下身配上貼身熱褲。（小紅書）

從樓主上載圖片見到，她在中環摩天輪附近拍照時，穿上露腰、大露背上衣，下身配上貼身熱褲，穿着相當性感。樓主之後補充，她嘗試了「港風」穿搭，但形容「太醜了」。

帖文引來網民熱議，分析香港人與內地人衣着分別。（小紅書）

帖文引來網民熱議，分析香港人與內地人衣着分別，「（香港人）就是很休閒，顏色比比較灰白黑」、「因為本地人不會那麼穿，都會以舒適為主」、「也不能說土，就是街上清一色休閒裝」。樓主回覆留言表示「說的是，下次注意」。

也有網民安慰樓主毋須介懷，「加油啦，不用理會別人的閒言閒語，做好自己就行」、「真的不用在意『一看就知道是某地方來／一看就知道不是本地人』，這也只是事實，遊客與當地人的衣着行為舉止有分別是很正常的」、「我以前也被香港大媽這麼說過，我才不理會她們呢，我愛怎麼穿就怎麼穿，我這個人一向我行我素，不理會旁人眼光和評價」。