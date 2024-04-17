感人！高達迷患腦瘤仍拼命完成Gundam模型　死後數百同好這樣悼念

台灣砌高達（Gundam，台稱鋼彈）模型的社團《Just bUILD Model做模型就對了》傳出一位患了腦瘤的高達迷復發後，到生命快結束都還在跟模型奮鬥！一直到左半邊失能，最後還單手用右手完成最後一支高達模型！



而這位高達迷過世後，近800位高達迷發起「一人貼一高達模型」方式送他最後一程，願這位得了腦瘤的高達迷一路好走 ！

患腦瘤半身失能仍樂觀正對 死後數百高達迷這樣送他最後一程極感人（點圖放大瀏覽）：

+ 16

這位腦瘤復發的高達迷在高達模型的社團PO文：

自己在腦瘤復發後瘋狂做模型，做完MGEX攻自（Strike Freedom）之後，左半邊已經失能，MGSD獵魔幾乎只用右手完成，他的模型路也正式結束。其實能在生命即將結束前找到完全燃燒自己也要做的事也是一種浪漫，唯一的遺憾就是無法完成PGU初鋼了吧！想想他比我年紀還大耶！很高興接觸模型，從F91劇場版入坑高達，進而認識U.C世紀的美好（劇情好），在板上曾分享過素組拙作，見識過各路大神的高超技巧，值了！教育部看到沒？你們看不在眼裡的『興趣』可是某些人活下去的動力，感謝花時間看到這裡的模友，在涼之前還是可以來逛逛大神們的作品，小弟下台一鞠躬先了！P.S.大家這輩子至少要去橫濱和台場，高達迷真的不去抱撼一生！

16日，社團的管理員寫下：

R.I.P！生命的鬥士，一位到了生命最後，還是熱愛模型的模友，吳XX R.I.P，雖然對您不熟悉，但能夠感受到您對模型的熱愛！發起了大家用一隻作品送這位腦瘤復發的高達迷最後一程吧！

【延伸閱讀】日本超級慈父拍1萬張照片 紀錄愛女與心臟病搏鬥經過（點圖放大瀏覽）：

+ 40

感人的是，號召文PO文短短不到五小時，上千人按讚，近300張的同是高達模型迷的照片PO上網，只為送他最後一程！

網友紛紛PO上自己的作品，給這位到生命最後還靠自己的「興趣」單手完成最後作品的鬥士。

這位腦瘤患者也留下了一句話：「 值了！教育部看到沒？你們看不在眼裡的『興趣』可是某些人活下去的動力。」令人省思！

【延伸閱讀】東京JR中央線沿線景點：西荻窪甜品街打卡 御宅族必去中野百老匯（點圖放大瀏覽）：

+ 6

延伸閱讀：

無預警消失半年！學霸童星認罹罕見腦瘤 病房內「剃光頭」影片曝光

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】