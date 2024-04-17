路邊油漆自製停車位！內地男為求方便泊車　被警發現要求咁做慘了

得不償失！內地有燒烤店老闆為方便泊車，居然自製停車位，利用鐵板和白色油漆，在店舖附近道路旁畫線，還不忘駛來座駕以畫出精準大小車位。完事後他以為可安心「享用」，但當地交通警發現道路上出現數個不規範「泊車位」，查證後找到他，並對其進行批判教育，勒令他回復道路原狀。男子在警方監督下，只好清洗所有油漆，被網民嘲笑「人才」，「以為是神筆馬良，結果是狂徒張三」。



內地有男子為求方便泊車，擅自於路邊塗上油漆自製停車位。（微博影片截圖）

綜合微博報道，內地四川省有男子為求方便泊車，居然使用白色油漆，在路邊地下畫線，自製停車位。微博片段所見，男子從白天開始「動工」至晚上時份，他先是拿出1條鐵板和白色油漆，然後在車來車往的馬路上畫線。為了能使車輛完全置於「車位」內，他還不忘駛來座駕量度位置，以打造精準大小車位。

男子完事後，當地交通警察發現道路無故多了數個不規範的「泊車位」，查證後終於找到涉事男子。原來他是在附近經營燒烤店的店主，而警方亦就事件對其進行批判教育，勒令回復道路原狀，男子只好在警方監督下，清洗地上白色油漆地線。

事件引來許多網民嘲笑，「人才」、「牛批人（牛逼，意指『非常厲害』）畫牛批的車位」、「以為是神筆馬良，結果是狂徒張三」、「畫的還是有點歪七扭八」、「最後還要清理乾淨」。

（微博）