親戚突襲拜年借泊車位　要72歲父騎20分鐘電單車買汽水　後續更狂

拜年不可以事先打電話？台灣有網民大呻，指有親戚以拜年為名借泊車位兼「蹭飯」，他初二當日剛好不在家，結果有親戚「突襲式拜年」，事前無打電話就將車泊在門外，先去找鄰居拜年，到用膳時間再前來要他年邁父母準備飯菜，結果他們不停嫌三嫌四，要72歲的爸爸騎20分鐘電單車去買汽水，親戚的小孩竟喝幾口就說不要，吃到餐桌一片狼藉就走人完全不打算幫忙，回家時見到母親收拾得很累，愈想愈火大。



樓主指親戚突襲拜年，他剛好不在家，要年老父母煮飯招待還被嫌棄。（示意圖／Getty Images）

樓主在facebook群組「匿名3公社」發文，指日前遇上親戚「突襲式拜年」，而且是以拜年為名實際是想借泊車位，「到隔壁鄰居拜年完，中午又來蹭飯，真的很惡心」。

他指初二當天不在家，親戚來拜年前也沒打電話，雖不覺得要帶拜年禮物，但「帶來一堆我爸媽咬不動又高醣不太能吃的，拜託也有點用心吧」、「就很明顯是他們挑剩下送來的」。父母好意準備飯菜，結果親戚卻大為嫌棄，又不滿他們家沒有飲品，結果要已經72歲的爸爸騎電單車來回20分鐘，只為買幾瓶汽水，回來時親戚的小孩竟然喝幾口就不要，「這裏是偏鄉，都是山路，好意思嗎你？」。

樓主回家時母親仍在收拾，批評親戚遠比父母健康卻吃完就跑沒有幫手。（示意圖／Getty Images）

樓主剛好不在家，「不然我轟走你們」，親戚吃完飯直接走人，還吃到餐桌一片狼藉，即使是客人也太過火。他回家見到媽媽收拾得很累還未收拾完，親戚遠比兩老健康有體力，卻完全不幫忙，「我祝福你／妳們風水輪流轉」。

網民批評親戚做法難看，「真的很討厭這種人」、「就跟我家的親戚一樣，連3、4天都來家蹭飯吃」、「我會打電話，請他們明年不要來！都不知道我家爸媽辛苦嗎？」、「以後寫停車收費，使用者付費」。

有留言認為只是時代不同了，「以前過年是到處串門子拜年，到了現代，拜年變成蹭飯的了，心態問題」。樓主回覆指，他的一輩親戚間已無來往，那班親戚是突然來到家門前泊車，先到鄰居家中拜年，等到吃飯時間才過來說要吃飯，「這不是蹭飯？拜年是停在你家，然後聊聊家常話，到飯點圍着一起吃飯，吃完稍微幫忙整理下」、「尤其這幾年愈來愈明顯，就我爸媽太老實」。

（facebook群組「匿名3公社」）