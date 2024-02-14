男女人肉霸車位片瘋傳！揮手叫親友駛入　司機爆粗拒讓　結局爽爆

人肉霸佔泊車位的行位，無論哪個地方都不會被容忍！馬來西亞近日流傳1條「車cam」片，顯示有司機見到路邊有唯一空出的泊車位，但空位內有1名男子在揮手，司機雖然見到遠處有1輛私家車慢慢駛至，但本住泊車位理應是車輛先到先入的心態，打算駛入泊車時，男子卻不肯離開，其後更有1名女子加入「戰團」，試圖人肉霸位。司機當場爆粗響咹，繼而用車身擋住對方私家車，終然後慢慢駛入泊車位，而該對男女見狀唯有敗退。網民看片後喊爽，紛紛笑言「不知道為什麼我替你高興」、「舉報吧！」。



商業街雖然有多個泊車位，但大部份都泊了車輛。（facebook專頁「Bandar Mahkota Cheras & Sungai Long 皇冠城與雙溪龍」影片截圖）

+ 3

涉事影片長約59秒，被上載至facebook專頁「Bandar Mahkota Cheras & Sungai Long 皇冠城與雙溪龍」，影片顯示錄影時間是本月1日中午12時許，1輛私家駛至雪蘭莪蕉賴九哩（Cheras）蕉賴皇冠城 （Bandar Mahkota Cheras）的商業街，雖然現場有多個泊車位，但大部份停泊了車輛。

其間司機見到唯一1個空的泊車位，但有1名青年站在車位揮手，示意遠處另1輛私家車駛過來泊車，但論距離的確是「車cam」司機較近，而且早過對方駛至，理應車輛先到先入，於是稍微駛後方便泊車，其間另1名女子從附近1間商店走到車位，不但示意叫其他車輛切勿駛入，而且同時揮手叫親友將車駛過來泊好。

司機如願泊車，該對男女見無法用肉身霸佔車位，唯有敗走，返入該間商店。（facebook專頁「Bandar Mahkota Cheras & Sungai Long 皇冠城與雙溪龍」影片截圖）

「車cam」司機一邊爆粗「X你老XX」，一邊響咹，大家各不相讓；即使對方的私家車駛至，「車cam」司機仍用車身擋路，且慢慢駛前。該對男女見無法用肉身霸佔車位，唯有敗走，返入該間商店，最後「車cam」司機如願泊車。

多名網民紛紛笑言「不知道為什麼我替你高興」、「如果他們『人肉霸車位』，舉報吧！」、「嘴巴一流」。

（facebook專頁「Bandar Mahkota Cheras & Sungai Long 皇冠城與雙溪龍」）