孩子理髮被收$XXX！家長嫌貴只願付$26　髮型師嬲爆：最後沒付錢

嫌理髮價格太高就賴賬？山東1對母子與髮型師就收費價格在理髮店內爭執，髮型師幫男孩剪髮後收取138元（人民幣，下同，約152港元），惟男孩母親嫌太貴，只願付24元（約26港元）。雙方爭吵不休，最終該母親直接帶着兒子離開理髮店，分文未付。事件引起網民熱議，有人批評母子賴賬，亦有人質疑店家有否明確標示價錢。當地市場監管局調查後指，涉事理髮店明碼標價，不存在違法違規經營情況。而理髮店也決定不再追究款項，只希望事件得以平息。



山東1對母子與髮型師就收費價格在理髮店內爭執，最終該母親直接帶着兒子離開理髮店，分文未付。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於4月13日，山東青島市城陽區某男士理髮店的髮型師與客人就理髮價錢口角，客人最終分文未付就離開。據髮型師解釋，當日1名男學生在母親陪同下到店內理髮，她為男孩剪髮後，準備收取138元人民幣（約152港元）理髮費用。然而，男生母親嫌太貴不願付款，髮型師於是讓步稱可當團購會員優惠價只收取88元（約97港元），惟對方堅稱錢不夠，只願付24元（約26港元）。

雙方協商失敗，該母親掏出手機打電話報警，之後更是沒有付錢就直接帶着兒子離開，而髮型師氣極追出，並與該母親互相以手機拍攝對方。髮型師指店內設有公開價目表，是「明碼標價」，而自己為男生理髮了大半個小時，對方剪完髮後「還挺滿意」，沒想到最後不付款就離開，使她深感委屈並決定公開店內監控。

從網上流傳的影片可見，是男生先透過網上搜尋到該理髮店資料，再與母親坐車到該店理髮。而該母親得知理髮價錢後即時發難嫌貴，指以往的理髮店幫孩子剪髮都是20元左右。髮型師隨即反駁「那你們怎麼不去以前去的地方？」，並表示店舖在網上都是標明價格，而母親也即時走到兒子身旁低聲喝斥「那有價格你不給我說」。店員無奈提議「送你會員價」，但母親堅稱沒那麼多錢，表示只有24元。

之後母親主動打電話報警，稱理髮店收高價，不讓他們母子離開。隨後該對母子並未付款就徑直離開，店員即時追出，不斷問「為什麼你們理完髮可以不給錢」、「你覺得你媽做得對嗎」。

青島市城陽區市場監管局留意到事件後介入調查，工作人員指當日已到涉事理髮店檢查，該店證照齊備，店內也對價格進行明碼公示，就經營情況而言，不存在違法違規情況。至於男生是用母親手機搜尋到該店，店家介紹中有列明理髮價格，故男生理應事前就知道價格。由於該對母子沒進行消費投訴，也沒有在店內留下聯繫方式或在網上發聲，當局暫時也無從聯繫。至於理髮店事後也已刪除所有影片，指不願事件再擴大熱度，並決定不再追究款項，只希望事件得以平息。

1名聲稱是理髮店老闆娘的網民於4月16日透過社交平台抖音發聲，指事件已經影響行業口碑，故想解釋。她指其理髮店是專業男士理容館，顧客多為30至40歲男士，每位客人接待時間為半小時至1小時之間，主要服務包括1對1理髮及修面，收費比一般傳統快剪理髮店高，國內定價多在100至200元之間（約110至220港元）。

事件在網上熱議不斷，有網民認為店舖幫學生理髮收費太高，「不要以為明碼標價，就認為定價合理」、「在青島這價格真的很貴」。也有網民認為賴賬是錯誤行為，「嫌貴可以不去，主要是孩子知道價格，還打車去了」、「我覺得只要是明碼標價沒什麽問題」。

（綜合）