帶夫北上剪髮中伏！花$1600結果「頭髮爛晒」　港妻投訴店家3件事

港人北上消費非新鮮事，不過近日有港人北上理髮就慘中伏！有人妻發帖稱帶天生曲髮的丈夫到深圳電直頭髮，到店後發現髮型師並非她所預約的那位，而且一見面就指其丈夫的頭髮不同部位要用不同電法，收費不一，本應要價約2,000元人民幣（約2,188港元），現進行優惠打折。他們最後花了約1,621港元，結果卻根本不是所要求的，人妻表示丈夫頭髮電完後「全部爛晒」，髮根捲曲，需要重新找過間髮型屋理髮，於是嬲爆發帖叫網民「避雷」。



有港人發帖大呻去深圳理髮「 中伏」的經過。（「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」FB圖片）

近日有人妻在Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流（By Runhotel）」發帖大呻「中伏」經歷，稱早前幫丈夫透過大陸網站預約到深圳市大劇院站某商場的1間髮型屋拉直頭髮，從她上傳的圖片可見，她預約進行「燙髮」項目，又備注說明是「男生拉直」。由於事前已透過應用程式大眾點評查看評價，她認為該髮型屋「算大型」，加上預約了「望上去比較穩重」的髮型師，本來也頗有信心，結果卻不如人意。

她表示預約時未知店內所使用藥水品牌，便打算到店挑選，「貴極見到都係400幾，貴少少都冇問題」，但到店後發現負責的髮型師並非她所預約的髮型師。而在商討時，對方指她丈夫頭頂及頭兩側需採取不同電法，有不同價錢，總數約需2,000元人民幣（約2,188港元），「計計埋埋計出嚟要成$2,000，跟住話俾啲咩優惠折咗都要差唔多$1,500」。

當時樓主雖感疑惑，「拉直咋喎會有咩唔同電法」，惟最終跟從對方建議並接受店方提供優惠，選擇店內最貴的燙髮套餐，即原價為2,208元（約2,416港元）的「日式健康無損燙髮」，並經團購平台美團下單實付966.9元（約1,058港元），然後再以支付寶線下向店家支付約563港元，總消費為1,621港元。

最令夫妻倆氣憤的是電髮結果並非他們想要的，人妻指丈夫天生曲髮，打算將頭髮拉直，理髮期間已不斷向髮型師強調要拉直，結果「變咗係燙髮，髮根全部卷到炒晒」。從照片可見，人夫髮絲直挺，惟根部不算貼服，致使部份髮絲直直豎起。人妻批評髮型師「好似活咗喺自己世界入面」，不理客人訴求。而丈夫頭髮「全部爛晒」，要另外找間髮型屋重新拉直。

人妻深感被騙，「唔好當我哋香港人係水魚」，於是向美團平台投訴店家收費模糊、忽視客人要求及服務跟預約時不一致，又發帖提醒其他港人北上消費理髮時要注意避雷。她又在帖文下方留言，委屈稱「我畀我老公鬧咗成晚」。

有網民指樓主丈夫的新髮型似卡通人物《哆啦A夢》中的「小夫」。（網上圖片）

帖文引起網民熱議，不少網民看到人夫新髮型都表示「震驚」，「剪到X晒」、「點解可以剪到咁」，甚至有人笑指看起來似卡通人物《哆啦A夢》中的小夫（又譯：阿福），「成個阿福咁」。有網民就認為樓主所花價錢在香港有不少選擇，不需刻意北上剪髮，「點解唔喺香港俾人賺吓錢呢？香港好多地方都平過你條數」、「$2,000香港做都大把選擇」。

亦有網民表示兩地時尚打扮風格各異，未必人人適合，「返大陸食嘢玩吓OK，整頭不了，又唔係平過香港，始終兩地風格唔同」、「睇相係拉直咗嘅，但可能唔係香港人想要嘅囉」，惟有人就指「我一直返深圳整頭髮，搵到一間好嘅髮型屋好重要」。

（Facebook）