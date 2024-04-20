人夫出軌女同事　傳裸照發訊嬌喊「愛愛排毒」　小三咁辯解最終…

不倫戀都能「排毒」？台灣1名人夫和公司女同事發展出婚外情，小三更要求「愛愛排毒」，相關對話被妻子意外發現，便自行搜證，發現丈夫和小三大量色情對話紀錄及床上的親密裸照，即大怒告上法院，索取100萬新台幣（約25萬港元）賠償。小三剛反駁元配未有得到授權就使用照片，是非法取得的證據，又指元配未有捉姦在床，照片及對話只能證明「雙方關係友好」，然而法官經審理後，依2大原因判處小三侵害配偶權罪成，要賠償40萬新台幣（約10萬港元）。



人夫和女同事發展出婚外情，小三更要求「愛愛排毒」。（示意圖/Getty Images）

判決書指出，涉案高姓人夫在台中1間建材行工作，認識陳姓女同事，兩人朝夕相對陷入熱戀，女同事變小三，甚至發送訊息嬌喊高男為「老公」。高太2022年4月意外見到訊息，感到事有蹊蹺，約1個月後見到丈夫沒有在電腦登出LINE，於是查看其對話紀錄，發現2人親密照片，包括在床上的裸照及接吻等，陳女更主動要求「需要愛愛排毒一下」。高太大感崩潰，決定告上法院，向小三索償100萬元。

人妻見到鹹濕對話和親密照片，決定控告小三。（示意圖/Getty Images）

案件在台中地院提堂，陳女辯稱，高太取得的對話紀錄和照片，未有取得她本人和高男的授權，即使視作證據也不足以證明她們有發生性行為，僅能證明「雙方關係友好」，可開任意玩笑。如果元配未有捉姦在床，就不能證明有侵害配偶權。

法官指，通姦行為本來是高度隱密之事，受害人取證困難，元配取得對話紀錄及照片的方式，即使有侵害隱私疑慮，但並非以強迫手段取得，侵權情況輕微。配偶生活上隱私權，在配偶之間的忠誠義務下，應有所退讓，衡量下認為有證據效力。

法官進一步指出，涉案的對話紀錄及照片，顯示對話內容煽情露骨，人夫和女同事在床上親吻及裸體動作等，並非開玩笑對話情節，2人在為上的親密照足以證明發生過性關係，故拒採納女同事說法，判賠40萬新台幣（約10萬港元），全案可以上訴。

（綜合）