旅客機場等行李「等足半個鐘」惹無數共鳴　網民揭更誇經歷

無論是私人旅遊或公事出差，只要是旅行都會託運大件行李，到達目的地後，更希望快點拿到自己的行李，盡快出境。有一位台灣網友在PTT貼文抱怨，因桃機轉盤送行李的速度超級慢，在桃機等行李等到想睡覺，並想問其他人「這算正常嗎？」



原PO文中提到，因出境關係在桃園機場等行李，但桃機輸送行李轉盤的速度超級慢，等了半小時還沒看到行李出來，現場同飛機的人也都在等。原PO表示，「在日本成田機場，記得出境時，行李已經被整齊排在行李轉盤旁邊，反觀桃園機場地勤不知道在幹嘛」。除了同機旅客在等，還有很多其他班機的外國旅客也在等行李，這樣的服務速度，「他們對台灣的第一印象應該很差吧」。

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貼文引起網友們的熱烈討論，「不意外」、「桃機日常就這樣」、「你的行李上面是不是沒貼priority」、「看一下螢幕，說不定你的行李還沒抵達」、「基本上現在22：30以後降落的班機，等領完行李後大概就沒機捷直達車了，上次以為時間夠，結果等一個多小時才有行李」。

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