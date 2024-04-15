小紅書女日本旅遊沒現金付款　「台灣同胞神救援」獲內地網民狂讚

出外遊玩時最怕遇到突發狀況時語言不通，難以向旁人求救的尷尬情況，此時若有人主動伸出援手，這份看似微小的舉動，對於受惠者而言將成為一生難忘的回憶，永存於心中。



日前一名大陸網友到日本旅遊時，不巧身上沒現金無法買車票，此時一名台灣人主動幫忙支付車票錢，讓大陸網友相當感動，並將這一善舉分享到網上。

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一名網友在社群平台「小紅書」發文分享，她到日本銀座遊玩，回程時發現身上沒現金可買車票，慌張之餘遇到了幾名台灣人，「他們人超好幫我們買了車票，真是救大命了」。

後續他們想將車票錢付給熱心的台灣人，對方還好心表示不需要，並祝他們旅行平安，讓他相當感動，直呼「在銀座遇到了心軟的台灣人」。

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貼文一出，不少大陸網友皆分享：

「台灣人真的挺好的，我去台灣玩的時候他們都可友好了」

「多年前去名古屋也是現金不夠了，遇到台灣人借了1000日圓幫忙的，也說不用了，真的感謝，記到現在」

「台灣人真的很友好，可惜現在不開放自由行了」

「前段時間去日本玩，不會用餐廳點菜的機器，旁邊台灣的叔叔、阿姨很熱情的幫助了我們」

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此外，也有台灣網友留言表示，在日本旅遊時坐電車，不巧推車因電車上人多難以推動，當時同樣受到一名在日本工作的大陸人幫忙，「我一直跟她說謝謝，她回我『沒事』，我才知道她是大陸的朋友」，這份舉手之勞在該網友心中記了很久，如今回想起依舊是滿滿的感謝。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】