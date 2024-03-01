台灣女神林莎泰國旅遊不忘派福利「一個轉身」背影竟比上圍更吸睛

臉蛋甜美、身材性感火辣的林莎，平時除了忙碌於演藝工作，也積極經營已突破109萬粉絲追蹤的Instagram社群。在全新寫真書《3分鐘熱度》即將正式上市之際，林莎在IG曬出自己到泰國曼谷度假的辣照，養眼的畫面讓網民直呼「我沒了！」。



林莎泳池清涼照「S曲線蜜桃臀」辣照流出5萬網激讚

林莎經常於社群分享自己的生活日常與工作花絮，尤其是不吝於放送性感辣照，讓粉絲們大飽眼福。近日她再度與閨蜜好友元元一同飛往泰國曼谷度假，並曬出一組泡在清涼游泳池裡的比堅尼辣照，爆乳級的好身材讓人看得血脈賁張，轉至背面火辣蜜桃臀也一覽無遺，前凸後翹的S曲線更引起網民熱議！

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一整組媲美寫真集的性感比堅尼美照曝光後，網民也紛紛留言大讚「好香」、「太正了」、「林莎超美的」、「這讓人如何移開注目的眼光」、「哇每張好看」。

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