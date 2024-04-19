極速活春宮！男女食店激戰　6下完事片瘋傳震驚網民　1原因獲同情

【活春宮／不雅片】大庭廣眾下「愛愛」也太誇張了吧！台灣網絡瘋傳1段影片，見到食店內有1對少男少女疑似公然性交，女生坐在男生上有動作，大約6下就完事，懶理現場其他食客。影片引來網民熱議，不場人批評2人行為離譜，「毀三觀」、「那麼飢渴難耐嗎」、「才6下？太快了吧」；也有人感嘆，「沒錢開房間，可憐哪」。



台灣網絡瘋傳1段影片，見到食店內有1對少男少女疑似公然性交。（影片截圖）

有台男在Facebook群組「●【爆廢公社二館】●」發布該段34秒影片，見到食店內當時客人眾多，但靠牆位置有1對少男少女正疑似公然性交，其中女生坐在男生上方，男生則有動作。

男生大約動了6下後，2人就完事並親吻，女生還不忘望了一下男生下體方向，男生則幫女生穿好外套。雖然現場有不少客人，但除了拍片者，未見有人理會2人舉動。

影片引來網民關注。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有網民笑言是「哈姆立克急救法，還好有救起來了」，「才7下？太快了吧」。但也有大批網民批評2人行為離譜，「世風日下」、「那麼飢渴難耐嗎？」、「坐對面的好無奈」、「真佩服完全無視隔壁桌」、「求隔壁那位男生心裏陰暗面積」、「只要自己不尷尬，尷尬就是別人」。另有網民感嘆，「沒錢開房間，可憐哪」。