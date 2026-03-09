人妻總動員捉姦變MMA！夫挺身護情婦　仙氣小三靚樣曝光風向逆轉

【捉姦／婚外情】內地瘋傳1段「正宮街頭暴打小三」影片，指江蘇有人妻與家人在鬧市街頭「捉姦」抓獲「小三」，其間一直拉扯「小三」頭髮和衣服，導致「小三」上身「走光」幾乎完全露出胸部，而出軌丈夫用身體抵擋，把「小三」抱在懷內保護。



影片引來網民熱議，本來不少網民批評「小三」破壞別人家庭不值可憐，又指摘丈夫「始亂終棄」，但網上流傳疑似「小三」正面照片後，網民風向逆轉，大讚「有仙氣」，「怪不得正宮會輸」、「支持小三」、「小三咁靚，俾人打成咁都我見猶憐！」，更表示「正妻咁鬧法，我係佢老公就會下定決心飛咗佢！」。



翻查資料，影片於2024年起流傳，至近日有網民「翻炒」再引來熱議。



內地近日瘋傳1段「正宮街頭暴打小三」影片。（影片截圖）

綜合媒體報道，事發地點在江蘇江陰八百伴商業街。網上流傳影片長8秒，見到當時正值白晝，街上有4人糾纏在一起，其中1人穿白衣疑似「正宮」人妻，正用手扯着穿紫色衣服疑似「小三」，而「小三」後方亦有1名穿黑衣女子拉扯其衣服，導致小三上衣下滑「走光」幾乎完全露出胸部。

+ 1

穿黑衣疑似「出軌夫」男子見狀，把小三保護在懷內，想讓2女放手但不成功。當時街上有大批路人，紛紛停下腳步圍觀，未見有人上前制止。

影片引來網民熱議，不少網民批評「小三」及丈夫行為。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少網民批評「小三」破壞別人家庭行為離譜，又指摘丈夫「始亂終棄」。之後有報道稱，被打「小三」是當地夜場「紅牌」小姐，由於外型吸引，上班沒多久就被包養，而事發時2人帶同行李篋準備出遊，篋內放滿情趣用品；更有傳片中丈夫與「小三」交往約1個月，已在「小三」身上花費上百萬人民幣（逾110萬港元），而打人的「正宮」一方，據稱被警方拘留。

疑似「小三」的正面生活照亦開始流傳，大批網民看後「轉軚」支持「小三」，「有仙氣」、「好靚女」、「小三咁靚，俾人打成咁都我見猶憐！」、「小三來我身邊，我照顧妳」，更表示「正妻咁鬧法，我係佢老公就會下定決心飛咗佢」、「離婚罷就，打人始終唔啱」。