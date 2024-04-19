Uber的士司機要求現金額外收費　乘客拒付慘了　Uber回應會咁處理

【Uber Taxi】的士服務質素問題常惹關注。有港男於網上發文表示，他日前透過Uber預約的士由長沙灣前往北角寶馬山，詎料上車後司機竟要求他以現金支付「回程隧道費」。港男當場拒絕，司機隨即「cut單」，聲稱「唔小心撳錯掣」，並要求港男下車。港男於是拍攝該司機的士證公審，要求Uber停止與該司機合作。

事引來網民熱議，批評司機離譜，「好嚇之都」、「收客時Uber，規矩跟的士」、「另外收現金？笑X死」。也有網民指見慣不怪，「Uber Taxi成日接咗order見到目的地唔啱佢心水就取消」。

Uber發言人向《香港01》表示，已獲悉事件並正在調查，平台收到用戶意見後，會交由客戶服務團隊跟進處理，一旦發現違反社群指引的行為，會採取相應行動，有關用戶或將會失去Uber帳戶的使用權限。



的士服務質素問題常惹關注。（資料圖片）

該港男於Facebook發文講述是次不快經歷，怒呼「本人幾乎每日使用Uber上下班，第1次遇到如此過分之司機」。樓主表示，周二（4月16日）透過Uber預約的士，由長沙灣前往寶馬山，他上車坐下扣好安全帶後，司機竟要求他以現金支付「回程隧道費」，他當場拒絕，反問：「Uber唔係咁樣㗎喎。你第一日揸Uber呀？」司機則反嗆：「咁我九龍車，過咗海唔通要吉車返九龍？」

樓主表示，他透過Uber預約的士由長沙灣前往北角寶馬山，詎料上車後司機竟要求他以現金支付「回程隧道費」。（網上圖片）

樓主堅拒以現金支付「回程隧道費」，司機隨即「cut單」，在手機「按下碩大的『取消行程』按鈕」，聲稱「我唔小心撳錯掣取消行程」，並要求樓主下車。

樓主因趕時間，拍攝司機的士證後就登上Uber 安排的另1架的士離開。他之後在網上公開相關司機行車證，要求Uber停止與該司機合作，「維持平台的高質素服務」。

事件引來網民熱議，批評司機離譜，「好嚇之都」、「做得Uber預咗係收單程㗎啦」、「收客時Uber，規矩跟的士，價錢就睇邊面貴收邊面」、「仲諗住Uber（的士）高質啲，點知一樣」、「另外收現金？笑X死」、「你唔好彩，慘」、「直接report Uber apps」。

也有網民指見慣不怪，「我都試過，call Uber嚟咗㗎的士，上到車之後知道要過海，就話去唔到，叫我落車」、「Uber taxi成日接咗order見到目的地唔啱佢心水就取消」。也有網民指，的士未開車咪錶卻顯示80元，質疑樓主「看圖作故」，樓主則回覆「有人問點解個錶係80蚊，我都唔知，我一上車就係咁……我上車後架的士係1米都沒有移動過。所以不存在看圖作故仔一說。大家多疑了」。

Uber發言人表示，已獲悉事件並正進行調查，Uber有完善的社群指引、雙向評分及意見回饋系統以維持服務質素，收到平台用戶意見後，客戶服務團隊定當妥善處理，一旦發現違反社群指引的行為，將立即採取相應行動，有關用戶或將會失去 Uber 帳戶的使用權限。同時，Uber亦要求所有平台用戶遵守社群指引，以享有安全和互相尊重的良好體驗。