西蘭花蝦仁$54　食客慘呻：蝦仁得一千零一粒！　店家最後咁補救

被稱為「窮人恩物」的兩餸飯本應價廉物美，但最近有1名女子在網上發文，指於沙田石門1間兩餸飯食店買了原價均為54元的淨餸「西蘭花蝦仁」和「蘿蔔牛腩」，但回去一打開飯盒，才發現「西蘭花蝦仁得一千零一粒（蝦仁）」，故發文提醒其他網民「避雷」。不過，女子後來更新帖文，補充指已和店家聯絡，對方解釋稱只是「個別事件」，願意退款處理。



1名女子在網上發文，指於沙田石門1間兩餸飯店買了原價為54元的「西蘭花蝦仁」，但外賣送到後一打開飯盒，才發現竟只有1隻蝦仁。（facebook圖片）

該名女子在facebook群組「香港兩餸飯關注組」上發文，稱早前於沙田石門的1間兩餸飯食肆買了2個「淨餸」菜式，分別為「西蘭花蝦仁」和「蘿蔔牛腩」。據她上傳的照片，收據中顯示該淨餸單拼的原價為54元，外加12元的糖水，但計及外賣費用和折扣後，全單合共107元。

樓主在文中慨嘆，雖然其中1款餸名為「西蘭花蝦仁」，但她找遍整個外賣盒，「西蘭花蝦仁得一千零一粒」，故希望借帖文提醒其他網民「避雷」。不過，樓主後來再更新帖文補充指，她後來聯絡店家，對方解釋稱只屬個別事件，也同意安排退款；樓主則認為餸菜的味道好，希望店家好好改善食材分配的問題。

帖文隨即引來網民討論，不少人認為店家整盒之中只有1隻蝦仁實在太離譜，「係咪聽錯咗走蝦」、「咁又誇咗啲，妳個淨餸少蝦過我兩餸飯」、「樓主嗰盒又真係過份咗啲」、「睇嚟要好好控制吓𢳂餸師出手嘅份量，好似幾日前都出過事」；也有人笑言店家其實是想讓客人吃得健康點，「想妳食多啲菜」、「多菜少肉身體好呀」、「夠健康，多菜少肉！」。