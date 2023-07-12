上環兩餸飯食到最底驚見原粒螺絲！食客：老人細路食真係搞出人命

購買外賣遇上食物安全問題隨時無仇報！有網民日前於上環一兩餸飯店購買飯盒，沒想到吃至最底才赫然發現餸內藏有1粒完整螺絲，頓感無奈又驚嚇，直言：「我食飯咋，唔想入醫院呀！」網民紛紛勸事主向涉事飯店反映情況，甚至向食環署舉報，惟質疑店方未必承擔責任。



有網民日前於上環一兩餸飯店購買飯盒，沒想到吃至最底才赫然發現餸內藏有1粒完整螺絲。（fb「香港兩餸飯關注組」圖片）

該網民周一（10日）於facebook群組「香港兩餸飯關注組」發文，指在上環一家兩餸飯店購買價值30元的外賣飯盒，選了魚香茄子及薯仔牛粒。不過當他幾乎吃至最後數口餸菜時，竟突然在飯盒中發現1粒完整的螺絲釘，「食到最底差點咬到螺絲釘、螺絲釘、螺絲釘！」。

樓主認為事件非常嚴重，質疑店方疏忽隨時令他健康受損，直呼：「大佬，真係唔小心食到，輕則流牙血，重則會噎死人！我食飯咋，唔想入醫院呀！如果老人細路食，真係會搞出人命！」

螺絲兩餸飯的相片引來網民嘩然，紛紛形容事件過分，建議樓主向店方反映並要求交代，「買飯送螺絲」、「如若屬實真係好過份喎！」、「一定一定要拎返去，叫佢交代」、「外食真係要睇清至咬，乜都有」，不過有人質疑飯盒售出後店方未必會承擔後果，「拎返去佢多數唔認」。

亦有人認為樓主可向食環署舉報事件，以調查涉事兩餸飯店的衛生情況，「好似可報食環，如果係兩餸飯，可驗晒舖頭兩個餸，若螺絲連餸一齊煮，可驗到唔係你屈佢」、「其實你有電子消費記錄，個飯盒款式同間舖用緊嘅配合，有物件為證，足夠可以通知食環」。