兩餸飯罵戰！港男轟無得揀餸：X你　店員終咁做　1關鍵網民斥西客

兩餸飯揀餸引爆罵戰？有網民日前在兩餸飯關注組上載網傳片段，拍到有男子買兩餸飯時不滿店員拒讓他「揀餸」，爆粗鬧「唔X畀揀，X你老X呀」。店員被粗口爆轟後，反罵「食X啦你」，最後向同事稱退錢「我畀」，拒做該男子生意。不過，網民看過片段後留意到1細節，推測男子的「揀餸」是「逐件揀」而並選餸菜款式，批評他是「西客」，「一聽就知買飯嘅有問題」。有留言指相關影片4、5年前已流傳，批評拍片者動機不良，而YouTube上亦有流傳這段影片。



網傳影片，有男子買兩餸飯時，批評店員不讓他「揀餸」，爆粗大罵。（影片截圖）

網上日前流傳買兩餸飯爆罵戰片段，有網民在facebook群組「香港兩餸飯關注組」轉載該影片，見到男子因「揀餸」問題和兩餸飯店店員對罵。片段以相信是拍攝者的男子爆粗開始，他大罵店員「唔X畀揀，X你老X呀」、「係咪唔畀揀餸呀」。店員一手持飯盒，另一手拿住餸夾反駁「個個都好似你咁揀呀，乜叉都唔使咩啦」。

男子還擊稱「你呢度話揀餸嘅，唔畀揀餸」，店員對同事說「退返錢畀佢，我畀」，但男子得勢不饒人稱「緊係退啦，X你老X臭X」，店員則以同句粗口還擊，叫對方積口德。男子對其他人說「唔畀揀，唔好揀呀，行街，X你老X」，店員回擊「食X啦你」、「呢嚿唔啱嗰嚿唔啱，全部畀晒你好冇？」 。男子繼續問候，店員未有理會，轉頭就去招呼其他客人，影片就此作結。網民好奇到底發生何事，批評「影好啲啦，搖嚟搖去」。

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不過，許多人光聽片段對話，已認為該男子是「西客」，「咪以為拍片斬頭閘尾拎出嚟就有人收貨先得㗎」、「西客以為拍片po上網代表自己啱X晒」、「一聽就知買飯嘅有問題，博俾人笑」。片段中店員批評「呢嚿唔啱，嗰嚿唔啱」，網民推測出事件起因，「呢個X頭梗係逐件揀」、「佢應該係想指定嗰條魚那嚿肉餅咁樣，唔畀佢揀都正常嘅。仲有呀佢句句爆粗，畀我唔做佢生意添呀」。

網民又指，兩餸飯作為平民食店，「揀餸」意思是選餸菜款式，「冇得話嗰嚿靚啲，揀邊嚿邊嚿」、「最後個阿姐都問其他客要啲咩餸啦，西客」，但也有人指事件無頭無尾難下定論。關注組版主留言指，影片在4、5年前已在網上流傳，形容是「斬頭斬尾嘅片」、「99%動機不良，零參考價值」。翻查網上資料，YouTube上亦流傳相關影片，更有人後製出字幕版。

（綜合）