怪盜基德偷了？日麥當勞X《柯南》推炸雞漢堡打開無炸雞　真相是…

不少商家都會與受歡迎的漫畫推出聯乘產品，以作為「吸粉」手段。早前日本麥當勞宣布與《名偵探柯南》合作，推出限定炸雞漢堡。有日本網民在首推當日即購買外賣「朝聖」，卻發現炸雞漢堡不見了主體炸雞，而包裝紙盒的內部就印有怪盜基德的對白：「預告信 你的炸雞漢堡我收下了」。買家哭笑不得，發帖問是否怪盜基德潛入她家偷走了炸雞。



帖文令網民爆笑，形容「很符合漫畫啊」、「怪盜基德直接把你的漢堡料變不見」、「真正的漢堡神偷」。



有日本網民發現炸雞漢堡不見了炸雞，而包裝紙盒的內部就印有怪盜基德的對白：「預告信 你的炸雞漢堡我收下了」。（@reika010/ X圖片）

綜合外媒報道，日本麥當勞與《名偵探柯南》合作推出限定炸雞漢堡，並於4月17日正式發售。但有當地顧客在社交平台X（前稱Twitter）發帖，稱於17日趁新產品剛推出，即時買了主打單品「龍田炸雞漢堡」的外賣。然而，當她回家打開漢堡包的紙盒後，卻發現盒中漢堡包只剩下麵包、醬汁和少量菜絲，中間的炸雞件竟不翼而飛。

而令人爆笑的是，為了配合《名偵探柯南》的主題，漢堡包包裝盒會印上角色對白，而「炸雞漢堡」的盒子內部就是寫上角色怪盜基德的「預告信」，「你的炸雞漢堡我收下了 怪盜基德參上」。樓主大惑不解，在帖文問「（炸雞）真的被怪盜基德偷了嗎？我實在不懂這是怎麼回事」。

樓主隨後向商戶查詢，原來答案是店家包裝時出錯，得知情況後已重新將外賣送到她家。而這次烏龍除了令樓主高呼有趣外，也有不少網民留言表示「爆笑」。另外，有台灣網民就將事件以「柯南x麥當勞 漢堡料被怪盜基德偷了」為題分享到PTT上，引起網民熱議，有網民笑言「很符合漫畫啊」、「柯南新題材：麥當勞偷料事件」、「怪盜基德直接把你的漢堡料變不見」、「基德易容成麥當勞員工了」；也有人打趣稱「行銷天才」、「真正的漢堡神偷」、「麥當勞的漢堡神偷退休了，現在只好外包日本的怪盜了」。

（綜合）