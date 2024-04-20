1萬円銀紙放碎紙機！男子花3周成功還原　赴銀行求兌換結局竟是…

失而復得的感覺，也太爽了吧！有日本網友分享慘事，指其父親日前使用碎紙機時，不慎把放有1萬日元（下同，約500港元）鈔票的文件信封，一併放入碎紙機，紙張變得破碎，慘呻「破財」。樓主不想白白蒙受損失，所以決定從碎紙中找出被該張1萬日元鈔票的「屍骸」，然後努力不懈地花費近3周時間，終於成功修復鈔票原貌。樓主之後帶到日本央行進行兌換，成功兌換完1萬日元，事件令網民驚呼「太令人驚訝了」，「這就是努力得到回報的意義」。



日本有網友父親不慎將1萬日元紙幣放進碎紙機，他不甘破財，使用3周成功還原。（X圖片）

事主在X（前稱Twitter）帳號「C8kCGa5jT0LlbuA」發帖，並上載4張圖片。相中可見，首先是排山倒海的紙碎覆蓋於桌子上，而他後來再從芸芸紙碎中，抽出一堆帶有顏色的碎紙。樓主後來再將碎紙拼貼成1張紙幣模樣，網民才發現原來是1張1萬日元的紙幣。

事源樓主大頭蝦的父親在工作時，要將不必要的文件使用碎紙機銷毀時，卻不憤將載有1萬日元紙幣的文件信封一併碎掉，父親無奈下，只能將全部紙碎帶回家。父親之後向樓主「下戰書」，希望他能修復紙幣原狀，稱「如果你能把所有紙碎黏起來，並把錢拿回來，那這筆錢就都給你」。

樓主接受父親提議，並開始修復鈔票的挑戰。他先是到銀行查詢兌換條件，被告知必須將同1張鈔票紙碎拼貼在一起，而且「復原品」前後兩邊必須清晰可見，不論鈔票序號、圖案、顏色均要完全匹配，才能成功兌換，困難程度的確令人懊惱。

令人崩潰的「紙」海。（X圖片）

不過事主不甘父親白白蒙受損失，經他努力不懈花費近3周時間，終於成功將被碎紙幣回覆至原有樣貌，隨後到銀行兌換，亦成功取回1萬日元，他難掩興奮之情，於帖文寫道「破損的1萬日元鈔票，我成功拿回來了！感謝日本銀行在這種情況下體諒我！」

事件引來許多網友大讚「真的太了不起了」，「這真的是一項艱鉅的任務」、「太令人驚訝了，到底是如何修復的？」、「這才是真正的拼圖，還有獎品」、「恭喜！這就是努力得到回報的意義」。

（綜合）