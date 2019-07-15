將55萬公款放入碎紙機　韓打工仔崩潰式日拼夜拼　神還原11張鈔票

看着碎紙機將紙張慢慢碎掉有時令人覺得很治癒，但對於一名韓國打工仔而言卻是個惡夢，因為她不小心將屬於公司的公款投進碎紙機，11張鈔票、整整55萬韓元（約3655港元）就因一時錯手變成碎片。她唯有每天下班就回家「拼圖」，幸好皇天不負苦心人，經一個多月的努力，終將鈔票完美地砌好，其決心令她的上司都感佩服，決定請她吃一頓大餐作為慰勞。

韓國一名打工仔指自己不小心將裝有公款的信封袋，誤當成要被碎掉的單據丟進碎紙機。（網上圖片）

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韓國一名打工仔分享指，自己於上月2日不小心將裝有公款的信封袋，誤當成要被碎掉的單據丟進碎紙機。當她看到整整11張面額5萬的韓元鈔票被絞碎，內心亦彷彿跟着一起碎掉。她詢問銀行後，得知每張鈔票要最少拼回8成才能兌換成新鈔，只好硬着頭皮，每天下班後及放假時，都在家中面對一堆每張長1.5厘米、闊0.5厘米的紙屑默默地拼。

差不多一個月的奮鬥過程中，她的女兒都曾想過要幫忙，但拼不到一天就累到要放棄，丈夫亦只能買咖啡給她喝以示打氣，在肩膀貼滿酸痛貼、眼睛累得一直要滴眼藥水的情況下，她最終咬緊牙關，成功「救回」所有鈔票，彌補自己的過錯。

雖然銀行職員稱只需要將鈔票恢復到80%就可以換新鈔，但從圖片可見，該打工仔卻拼到接近完整程度，她的努力令上司亦感到無比佩服，最終決定請她吃一頓大餐作為慰勞及獎勵。

（綜合）