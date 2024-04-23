請辭被老闆挽留！打工仔「捱義氣留低」下場慘了 網民：得個捱字

請辭被公司挽留，結果換來一肚氣。有打工仔在網上發文，指公司人手不足，他被老闆挽留而未有請辭，「捱義氣留低」，未料被老闆糟質兼受氣，工作上面對難題「又話係個人問題」，他指老闆成功留人後「又花言巧語氹同事」，問網民有沒有遇到同類情況。許多網民建議他盡早離職，否則「係得個捱字」、「師兄如果見唔對路建議跟一跟隊」。



有打工仔在討論區發文，表示打算向公司提出請辭後受到老闆挽留，最終選擇繼續留在公司服務。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「無人手，留低又被糟質」為題發帖，表示公司因為人手短缺，他被老闆極力挽留才會「捱義氣」堅守崗位。未料成功留人的老闆經常無理糟質他，「唔夠人幫佢頂仲要受佢氣」。現在工作上遇到困難，老闆只會告訴他純粹「個人問題」，問有無網民遇過同樣困境。

網民問樓主，老闆挽留時有沒有表達誠意「加薪留人」，許多人提醒樓主盡快辭職，「有想走嘅心就痛痛快快咁決定」、「呢啲工早走早着先係上策」、「當人臭四仲想人同佢捱義氣？你呢啲唔係叫捱義氣，係得個捱字」，更質疑老闆太愛拿員工出氣才會出現人手不足。

樓主表示自己是「捱義氣」留下工作，但不滿要繼續承受老闆的無理糟質。（示意圖 / 試當真《教父》截圖）

樓主補充指，自己的薪酬不高，發現老闆「走轉頭又花言巧語氹同事」。網民提醒可能公司有問題才會有多人離職，「師兄如果見唔對路建議跟一跟隊」。

（香港討論區）