陌生公司傳訊息稱轉錯錢求退回　港男以為遇騙　後續發展嚇到報案

不時有人轉錯錢，但只要向銀行解釋，就能取回款項。有港男在網上表示，日前經WhatsApp收到陌生訊息，對方聲稱來自1間公司的財政部門，經轉數快入錯錢至其戶口，港男認為是騙案，於是刪除訊息，翌日再收到訊息後封鎖對方，隨後才檢查其戶口，的確多了一筆款項，於是解鎖對方，但由於擔心直接還錢，有機會變成洗黑錢，所以到了第二日親身前往銀行處理，港男排隊期間，再次收到對方WhatsApp訊息，聲稱將其個人資料包括住址轉交警方和銀行跟進，港男反而擔心對方如何取得其個人資料，反而報警求助。

網民紛紛留言指「你咪話你已經聯絡咗銀行同埋差館，有乜嘢直接搵佢哋，況且係對方入錯錢，做乜搞到好似係你做錯咁，要你補鑊？」、「去差館備案先，因為你都唔知佢係入錯錢定係洗黑錢」、「正常知道電話同名就話，連地址都知道真係奇怪 」。



樓主排隊處理款項期間，再次收到該間公司的WhatsApp訊息，聲稱將其個人資料包括住址轉交警方和銀行跟進，樓主反而擔心對方如何取得其個人資料，反而報警求助。（facebook圖片）

樓主在facebook群組發文表示，早前收到WhatsApp訊息，對方自稱是1間公司的財政部門職員，不慎經轉數快將款項匯錯至樓主的銀行戶口，希望他可以歸還，但樓主認為是詐騙，故立即刪除短訊，對方翌日再度WhatsApp揚言報警，樓主當下則直接封鎖。

隨後樓主開始懷疑事情真假，於是檢查銀行戶口，發現多了一筆款項，於是解鎖對方，但擔心隨便交還，變相幫人洗黑錢，於是等到第二日早上前往銀行排隊填寫「支取錯誤入賬金額授權書」，其間再收到對方WhatsApp訊息，提及樓主住在沙田，已將其住址和其他個人資料轉交銀行和警方跟進。

樓主質疑對方如何取得其住址及個人資料，於是報警處理。（示意圖/Getty Images）

樓主反而質疑對方如何取得其住址及個人資料，「呢個究竟是否詐騙？已報案」，其他網民紛紛留言指「自己轉錯錢，仲要報警拉人」、「乜都唔好研究，去差館備案先」、「理得佢講咩，交返畀銀行搞，你入錯錢關我咩事，邊個莊邊個閒都未分得清」。

根據轉數快資料，用戶在付款前應核實付款詳情包括收款人姓名及款額，以避免轉錯數的情況，若未能直接聯絡收款人要求退回有關款項，應盡快通知銀行或儲值支付工具，以提供適當的協助。

根據香港銀行公會及金管局「跟進錯誤轉帳的處理程序」新指引，當中建議有關銀行接獲客戶「轉錯數」報告後，2個工作日內要求收款銀行，聯絡客戶及確認有關誤收轉帳，並取得客戶授權後即時轉回有關資金。銀行有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快識別是否錯誤轉帳，並需提醒收款客戶不歸還錯轉款項，可能要承擔刑事責任。

（綜合）