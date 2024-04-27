日薪$900！女大生被媽媽要求返地盤兼職　大呻：叫我做補習社都算

大學生一定得閒？有女大生近日在討論區發文大呻，她正到學校進行教學實習，但媽媽覺得大學生「一定好得閒」，多番要求她做兼職，任何工作請人都叫她去應徵，包括便利店夜更店員、洗碗、清潔，明明她已「每日都畀啲學生同教案煩到px」。媽媽日前得悉同事的兒子在地盤兼職，日薪達900元，竟馬上問「嗰度請唔請女仔」，叫她去上班，無奈道：「叫我去返補習社都算，究竟返洗碗同地盤係乜料。」



女大生在網上發文提到母親覺得自己過於空閒，想叫同事介紹她到地盤工作。（示意圖 / GettyImages）

樓主在Dcard討論區以「阿媽叫我暑假返地盤」為題發帖，目前她正到學校實習教學，「每日都畀啲學生同教案煩到px」，但媽媽總覺得大學生「一定好得閒」，敦促她找兼職，「佢叫過我去做補習社、餐廳、7仔夜更到洗碗、清潔都有，總之見到無論乜工請人佢都叫我去做，有時真係好反感」。

樓主續指，媽媽日前和同事通電話，得悉對方兒子到地盤做兼職，日薪達900元，「我心諗px，佢下秒就問個同事『嗰度請唔請女仔』、『叫我個女去做先』」，再狂說做地盤人工高，問她有沒有興趣暑假到地盤上班。樓主理解媽媽想她做兼職幫補，「叫我去返補習社都算，究竟返洗碗同地盤係乜料」。

樓主坦言實習繁忙，對母親返兼職的提議感到反感。（示意圖 / GettyImages）

帖文引起熱議，有網民質疑其母「係咪當個女係搵錢機器，咁好搵叫佢自己返」，又擔心女生「黑咗就白唔返㗎喇」。有人笑指同樣被媽媽迫做兼職，「我阿媽試過叫我做譚仔姐姐，可能你媽媽都係想你累積多啲工作經驗」、「做過炒散一排，體驗下又幾好玩，成日畀姐姐用嘢食賄賂」。

有網民認為媽媽只是想女兒累積更多工作經驗學習與人相處，「唔係寫得落CV嘅先至係經驗嘅，返唔同工種或多或少都幫到你日後做嘢」。不過有部份網民指責樓主輕視藍領工作，「咩叫返洗碗同地盤係乜料」、「其實洗碗有咩問題？分分鐘高人工過做樓面」。

（Dcard）