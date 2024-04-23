深井友櫃員機提款忘取錢　善心人咁做網上尋人　網民：好心做壞事

網上時有發現有「大頭蝦」到櫃員機提款後忘了取錢就離開。近日有網民在深井街坊群組發帖，指發現有人將數張100元紙鈔遺留在櫃員機中，被下位使用櫃員機的中年婦女取出。樓主出於好心便代為保管紙鈔並發帖尋人，請失主主動私訊她。然而，她的行為卻被網民提醒可能「好心做壞事」，又擔心她私藏失主財物或構成盜竊罪，理想做法應交由銀行或警方處理，「樓主小心做好心惹禍」、「等部機食返入去，銀行自然會通知當事人攞返」。



樓主發帖指深井有人提款後將紙鈔遺留在櫃員機中，被下位使用櫃員機的人取出。樓主出於好心便代為保管紙鈔並發帖尋人，卻被網民提醒可能「好心做壞事」。（「深井人」FB圖片）

有網民周一（15日）在Facebook深井街坊群組發帖，指發現有「大頭蝦」在自助櫃員機提款後，未取錢就走。她出於善意，拿着那數張100元紙鈔，在櫃員機前拍了張照片，並發帖請失主看到帖文後私訊她取回。

然而，有網民就認為樓主做法不妥，「似乎是冇人取的錢會自動被櫃員機收返，我朋友試過」、「你應該唔好攞嘛，等部機食返入去，銀行自然會通知當事人攞返」。另外，她的善心之舉也被網民質疑可能會「好心做壞事」，指她雖是好心想幫助失主，惟私藏失主財物可能構成盜竊罪，故理想做法是交由銀行或警方處理，建議她盡快通知銀行或報警，「樓主小心做好心惹禍」、「呢個動作好危險，唔應該係PM（私訊）你」、「快啲報警吧，否則有可能構成盜竊罪」、「有CCTV，最好交返俾銀行/警方處理」。

也有網民詢問樓主，「點解你唔等佢自己食返錢入機，而要咁樣拎出嚟等人認領呢？」。樓主就解釋稱其實取出紙鈔的是排她前面的1名中年婦女，對方心急使用轉數服務，於是未等櫃員機操作完成就先取出失主的紙鈔，「因為係我幫前邊個姨姨post（發帖），佢掹咗出嚟轉數」。而經網民提醒下，樓主表示會將紙鈔交回涉事銀行，待銀行處理。

（Facebook群組「深井人」）