乘客稱「忘拿電腦」堅持下機　飛機滑行中折返　累全機延誤3小時

上機前帶齊個人物品是常識吧，一旦忘了取也該責任自負！近日一班從北京飛往安徽合肥的航班上，當飛機已在跑道滑行，其間有乘客稱不小心將手提型電腦遺留在機場，所以堅持要下機，導致飛機需折返，行程延誤逾3小時，全機乘客在機上鼓譟。涉事航空公司事後回應指事件先後涉及天氣和乘客原因，未知是否乘客取回電腦所致，而且根據實際情況才能決定是否會叫停正處於滑行階段的飛機。但網民質疑遺下電腦的乘客是有權有勢人士，「誰啊？開名吧！」、「有錢真好」、「普通人怎可以這樣做？哈哈」。



多名乘客質問空姐為何航班折返。（網上影片截圖）

網上傳出多段相關影片，可見有男乘客直斥空姐，「你…你簡直是開玩笑，他說有筆記本（手提電腦）就有筆記本啊」、「你不能證明他真的有筆記本落下來了」，更有女乘客詢問「他已經下去了，我們什麼時候能飛？」，隨後全機乘客都要下機。

據了解，事件發生在本月19日，中國國際航空CA1845航班原定當晚8時45分起飛，由北京前往安徽合肥，預計10時40分抵達，當時飛機正在滑行準備起飛，其間有人聲稱不慎將稱手提電腦遺留在機場，沒有帶到上機，要求下機取回電腦，最終飛機停止起飛折返，當中有人在登機口狂罵航空公司職員，最終航班本月20日凌晨0時27分才起飛，當日凌晨2時18分抵達合肥。

全機乘客都要下機再等待，當中有多人鼓譟。（網上影片截圖）

中國國際航空客戶服務職員於本月20日回應事件，表示「有兩個原因（導致延誤）， 一個是天氣，然後還有一個是乘客」，但暫不清楚是否乘客要取回電腦所致，「正常來說是不可以（滑行期間折返），但是你看發生什麼事情，看現場是如何處置的」，至於為何全機乘客下機，職員表示可能要重新過安檢，對事件感到抱歉。

影片曝光後引來多名網民討論，批評該名下機取回電腦的乘客行為自私，質疑是有權有勢人士，更有人批評航空公司罔顧航空安全，「如果一個普通人遺下電腦，你猜猜飛機會不會折返？」、「誰啊？開名吧！」。

（綜合）