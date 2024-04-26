內地女這樣穿遭大叔偷拍　被嗆「勾引男人看」　霸氣1句KO即刪相

【偷拍／窺淫罪】公然偷拍還這麼囂張？內地網絡瘋傳1段影片，指有穿着清爽的內地女生與朋友在「街拍」時，被1名陌生中年男子偷拍；她與朋友要求男子刪除照片，卻被對方反嗆「妳穿這樣，肯定是勾引男人看的啊」。女生當場怒極，1句「KO」令男子立即道歉，刪除照片。



內地網絡瘋傳1段影片，指有穿着清爽的內地女生與朋友在「街拍」時，被1名陌生中年男子偷拍；她與朋友要求男子刪除照片，卻被對方反嗆。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發4月22日，地點在新疆。1名穿上白色吊帶連身短裙的女生與朋友「街拍」時，被1名陌生男子偷拍，她們發現後不滿，攔下男子要求刪除照片，沒想到男子竟然反嗆「妳穿這樣，肯定是勾引男人看的啊」。

事主聞言怒極，霸氣連珠發炮反擊，「（你）會不會說話？啥叫做勾引男人？會不會說話？」，令男子當場道歉認錯指「我說錯了」，拿着手機表示會刪除照片。

然而男子強調，他除了拍下事主，還拍了其他人，基於「給女孩面子」才刪除照片，叫她們不要太計較。男主更即場用手機對着街上路人拍照，並向事主說「就你這點格局還想幹大事？妳們要把這事情鬧大，那就可以打110報警，我告妳誣陷勤索」。

男子強調，他除了拍下事主，還拍了其他人。（影片截圖）

雙方爭執持續，圍觀路人介入勸說，待男子徹底刪除照片後，事主才離開。事主後來於網上發布影片講述事件，提醒所有人遇到事情不要害怕不要退縮，要先報警。

影片引來網民關注，認為應報警拘捕男子，「直接報警，和垃圾沒必要溝通」、「還有這種素質的人？趕緊抓進去算了」、「不報警，只能讓他害更多人」。