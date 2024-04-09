驚！內地女遊紅磡　下身這樣穿「賺足回頭率」　捱轟霸氣1句獲讚

【香港旅遊／穿搭】怎樣的穿着才能引人注目？有內地女於小紅書發文表示，早前來香港旅遊時，以1款超「鮮艷」穿着到「香港超接地氣的大排（牌）檔」食飯，結果成功「賺足了回頭率」，「被很多girls誇很會搭配」，令她直呼「新的1年就是要大膽穿！」。

帖文引來網民熱議，不少人讚樓主穿着漂亮，「女神」、「這個搭配很猛」。然而也有網民批評樓主衣着太誇張、標奇立異，「係咪好多人覺得回頭率就代表人哋覺得靚？」、「過分自信了」，並揶揄「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。面對網民的非議，樓主回覆時則盡顯霸氣，「不和這些無聊的人爭執，香港嘛，言論自由，我尊重任何聲音，影響不了我」，獲其他網民讚好。



有內地女於小紅書發文表示，以超「鮮艷」穿着到「香港超接地氣的大排（牌）檔」食飯，結果成功「賺足了回頭率」。（小紅書）

該內地女早前在小紅書以「當我穿紅絲襪去香港超接地氣的大排檔」為題發文，講述自己農曆新年時來香港旅行，並穿着「紅噹噹」的紅絲襪到紅磡熟食中心大牌檔用膳，結果成功吸引別人注目，「即使在香港這個潮人聚集地，穿上紅絲襪出街，還是賺足了回頭率，路上還被很多girls誇很會搭配」，直呼「新的1年就是要大膽穿！」。

從樓主上載圖片見到，她穿上杏色長褸、灰色上衣，配搭黑色高跟鞋及鮮紅色絲襪，相當搶眼。樓主形容，其衣着與大牌檔現場環境「莫名很搭」，且「很有港片裏的感jio（感覺）」。她又大讚該檔食物菜品「做的很地道」。

樓主形容，其衣着與大牌檔現場環境「莫名很搭」。（小紅書）

網民看過帖文議論紛紛，不少人讚樓主穿着漂亮，「每次見到呢啲女仔都覺得衣品好好」、「人漂亮怎麼穿都是會搭」、「這個搭配很猛」、「你喜歡就好 我就是欣賞」、「女神」。但也有網民認為樓主衣着太誇張、標奇立異，「過於自信了」、「奇奇怪怪」、「係咪好多人覺得回頭率就代表人哋覺得靚？」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

面對網民批評，樓主霸氣回覆，「不和這些無聊的人爭執，香港嘛，言論自由，我尊重任何聲音，影響不了我」。樓主的豁達回應獲其他網民讚好，「好看的，自信大方時尚，不用理那些人無謂的吐槽」。