踎地港女大鬧港鐵斥男學生視姦：眼神唔舒服　乘客齊反擊結局是…

【港鐵／性騷擾定義】男生看女生一眼是性騷擾？本港網絡瘋傳1段「港女大鬧港鐵」的影片，有穿短褲的港女乘搭港鐵等下車時「踎地」，當時有男學生望了一眼，詎料港女看到後即大爆發，批評男學生「視姦」用眼神性騷擾她，「你睇一眼令我唔舒服！」，又以近乎破音聲線與同行男友圍罵男學生，並逼問學生是否知道性騷擾定義，斥責「望乜X啊……你性騷擾我！」。最終男學生在2人逼迫下報警處理，而車上多名乘客看不過眼，幫忙反擊，最終讓男學生平安度過難關。

影片引來網民熱議，有人感謝出手幫忙的乘客，「好彩香港仲有你哋！」，又讚該男學生應對冷靜，「不亢不卑，EQ幾高喎」。也有大批網民批評涉事港女離譜，「乜望一眼就係性騷擾？」、「咁怕俾人望，咪行出街啦」、「有時，呢個世代，男嘅都要識保護自己」。



本港網絡瘋傳1段「港女大鬧港鐵」影片，有穿短褲的港女等下車「踎地」，當時有男學生望了一眼，詎料港女看到後即大爆發，怒斥對方性騷擾。（影片截圖）

有女網民凌晨（1月23日）於Facebook群組「大埔 TAI PO」上載該段逾2分鐘影片，留言「有冇專家拆解下性騷擾嘅定義？望下算唔算？」。樓主表示， 當時等下車，該港女突然踎在地上，發現有男學生望她，隨即觸發事件，「其實唔少人都望咗幾下，個女人企起身見到兩個細路望佢，就即刻同個王子（同行男友）一齊鬧其中1個，好慘」。

從影片見到，穿熱褲的港女正與穿紅色短袖上衣男友大聲喝罵1名男學生，「望咩啊X樣！」，港女更指着男學生連珠炮發「係咪想性騷擾？報警，而家就報警」。男學生解釋只是「睇一眼」，港女斥責「你睇一眼令我唔舒服！邊間中學？」，同行男友則重複「望乜x嘢啊！」。

港女大鬧男學生眼神性騷擾過程逐格睇▼▼▼

+ 7

在2人兇惡逼迫下，男學生報警求助，向警方提到「上水火車站……有女人坐在地上，跟住我望一眼，而家……」，未待男學生說完，紅衣男友即時插嘴「咩叫做坐啊？」，港女亦嚴辭糾正男學生說法，「我係踎喺地下！我唔舒服，M痛（月經），所以踎喺地下！你性騷擾我！」。

港女以近乎破音聲線喝罵，「望乜X啊！你知唔知性騷擾嘅定義係咩？」。（影片截圖）

雙方之後協議在粉嶺站落車等候警察到場，但港女仍未收口，以近乎破音聲線喝罵，「望乜X啊！你知唔知性騷擾嘅定義係咩？就係你任何行為，任何語言，任何眼神，令到女方覺得唔舒服，被威脅，被攻擊，就係性騷擾！明唔明白？明唔明白！知唔知道！」。男學生勸港女冷靜，港女卻火氣更盛，「冷靜乜嘢啊？1個女仔，喺1個地鐵車廂度，被唔禮貌咁望住，有咩感覺啊！」。

列車到達粉嶺站後，3人一同下車，但港女繼續「攞尾彩」，「1個女仔自己都算喇，佢有男朋友，你都夠膽望！」。

樓主補充，3人落車時，自己及多名看不過眼的乘客跟着落車「幫拖」，最終「個細路平安」。（影片截圖）

影片至此結束。樓主補充，3人落車時，自己及多名看不過眼的乘客跟着落車「幫拖」，最終「個細路平安」。樓主又批評涉事港女，「個細路應該好大陰影，M到都唔使亂發脾四㗎，全程態度奇差」。

影片引來網民熱議，有人感謝出手幫忙的乘客，「好彩香港仲有你哋！」，又讚學生應對冷靜，「不亢不卑，EQ幾高喎」、「年輕人好冷靜，真係要讚！」、「後生仔幾淡定，有質素」。

也有大批網民批評涉事港女離譜，「乜望一眼就係性騷擾？正常見人踎喺地下都會望幾眼㗎啦！」、「咁怕俾人望，咪行出街啦，出街記得叫自己條佬鎖佢入夾萬，冇人會望到佢」、「擺明係恰細路刷存在感，試下對方係成年人，睇下夠唔夠膽咁惡？」、「把聲好X刺耳」、「有時，呢個世代，男嘅都要識保護自己」。

大批網民批評涉事港女離譜。（影片截圖）

根據《性別歧視條例》，任何人向1名男士或女士作出性騷擾行為，均屬違法。香港大學法律及資訊科技研究中心社區法網指出，性騷擾可以直接或間接地透過身體動作或語言進行，例如「不受歡迎的身體接觸（擁抱、親吻或觸摸）」、「盯着看或擠眉弄眼」、「摩擦別人身體」、「不斷追問別人私生活、「做出使人反感並涉及性的手勢」等。