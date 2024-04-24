女生搭捷運讓座予年幼女童　同行母當奉旨全無道謝　網民斥沒教養

讓座問題經常惹起爭執，但願意讓座者仍大有人在，只是受惠者若當作「奉旨」，難免令人沒超。台灣1名女生在網上表示，日前乘搭捷運期間，見到1名母親帶同年幼女兒上車，女兒表示無位坐，母親回應「就看有沒有人要讓位給你」。台女見小朋友年幼，於是主動讓座，但母親「一句禮貌的謝謝都不講，急急忙忙就快點讓小孩坐」，即使女童坐下了，該名女親都沒有代其道謝，令台女感到不滿。網民批評「媽媽的身教不良」、「標準情緒勒索」、「她沒教養是她的問題！你展現的教養是你的選擇！」。



樓主主動讓座給年幼女童，但母親「一句禮貌的謝謝都不講，急急忙忙就快點讓小孩坐」，即使女童坐下了，該名女親都沒有代其道謝，令台女感到不滿。（facebook群組「匿名公社」圖片）

樓主在facebook群組「匿名公社」表示，早前乘搭捷運，其間見到1名母親拖着女兒上車，女童表示「位子都被坐走了」，母親回應「就看有沒有人要讓位給你」，樓主見狀便主動讓位，卻見到該名母親好像「一臉不爽」，不但沒有道謝，而且匆忙安排女童小孩坐下，即使女兒坐下，母女都沒有道謝，「好像人家讓位給她是應該的一樣」。

樓主批評行為欠奉家教，同時上載對方照片，雖然沒有打格，但沒有顯示到對方容貌，網民紛紛留言「這小孩看起來真的很小，讓一下沒關係啦，只是那個媽媽就…不予置評」、「不懂感恩」、「這位媽媽真是本身太沒教養了，你大人大量，就不要放在心上了」。

（facebook群組「匿名公社」）