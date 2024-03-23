讓座爭議！港鐵母女唱雙簧：老師冇教要讓小朋友？1事令乘客更嬲

關愛座經常引發爭議，最近有港鐵乘客在討論區發文抱怨，表示自己乘車時有對母女站在他面前「唱雙簧」，埋怨他不讓座給小朋友，稱「點解啲人唔讓座比小朋友，都唔係老人家」，聽得一度想爆粗，質疑她們如有需要為何不開口問。樓主稱平時會主動讓座予長者，不滿該對母女「喺度畀說話人聽係咩事？」、「究竟有冇義務讓畀小朋友呢」，１點令他更不滿，「你哋2個站就落咗車啦大姐」。許多網民表示不會讓座予小朋友，除非明顯站不穩，「咁好精力喺度玩喺度嘈企吓唔得？」。



樓主被1對母女埋怨不讓座給小朋友，讓他感到不解。（資料圖片）

樓主在Dcard討論區以「究竟係咪一定要讓座？」為題發帖，表示日前搭港鐵由起點坐到終點，看到有空位就坐下。車程中途有對母女上車，站在他面前，女童問母親：「點解啲人（乘客）唔讓座畀小朋友？」母親則回應「係囉，點解啲人唔讓座畀小朋友，都唔係老人家」、「學校老師有冇教要讓座畀小朋友」。

樓主知道該對母女明顯在「畀說話」他聽，心中既憤怒又疑惑為何她們不開口要求讓座，一度打算爆粗指罵，但又怕「教壞小朋友」。結果，該對母女只是坐了2個站就下車，他暗諷「你小朋友企兩個站係咪都企唔到？」。樓主續提到，有在該對母女面前錄音發給朋友，稱列車上有人強迫讓座。

樓主不滿母女「唱雙簧」挑釁，質疑為何母女不直接問可否讓座給她們。（示意圖 / GettyImages）

有網民分享經歷，表示「通常老人家或者受傷先會讓」、「唔會讓畀小朋友，又唔係病又唔係攰到企唔到」、「我學校就真係冇教過要讓座畀小朋友嘅…呢啲冇禮貌嘅更加唔會讓座」。有留言建議，樓主可開口「問佢係咪有咩傷殘喺身，係就讓畀佢，唔係就等佢老母抱返」，認為讓座不是乘客的責任，「你班友咁想坐搭的士囉，錢又唔係畀多過人」。

（Dcard）