港男疲累坐關愛座　被公審不讓座老人：差恥嗎？　1句更狂惹公憤

港鐵關愛座爭議時有發生，有港男在網上發相發文，公審港鐵有男子坐在「優先座（關愛座）」卻沒有讓座予老人家，斥責「影衰香港人」，「優先座你唔識字嗎？這仲係香港嗎？你羞恥嗎？」。

然而公審帖文未獲附和，網民看後紛紛指摘，「咁睇唔過眼開聲X佢囉」、「其實表面睇唔到人哋係咪傷殘或者有需要坐嘅」、「大家都有買飛，讓唔讓座個人自由」、「香港人連攰想坐下都要被批鬥都幾可悲！」。港男回應時強調「各人有各人睇法，我諗香港仲有小小自由比我發表一下自己感受」。



港鐵關愛座爭議時有發生。（資料圖片）

該港男於Facebook群組「上水人大聯盟」上載相片，指周三（1月31日）早上8時15分乘搭港鐵時，見到有男子坐在關愛座，但沒有讓座予老人家，留言「關愛座不關愛。優先座你唔識字嗎？這仲係香港嗎？出樣畀大家睇下你嘅行為！我亦唔會匿名！」。

樓主在網上發相發文，公審港鐵有男子坐在「優先座（關愛座）」卻沒有讓座予老人家，斥責「影衰香港人」。（Facebook群組「上水人大聯盟」）

從相片見到，當時繁忙時間港鐵車廂擠迫，關愛座坐滿人，其中1名穿藍色外套男子在閉目養神，而他前方有1位老人家抓緊扶手站着。

藍衣男旁邊還有1名老伯伯及2名男子，惟樓主針對該藍衣男，直斥「明明見到老人家就詐瞓」、「你羞恥嗎」、「我作為香港人都覺得你影衰香港人」。

樓主公審不成反惹網民圍攻。（Facebook群組「上水人大聯盟」）

不過樓主公審不成反惹網民圍攻，批評「你影上來做乜，咁睇唔過眼開聲X佢囉」、「可能真係唔舒服呢？」、「想坐咪搭的士囉，九唔搭八」、「其實表面睇唔到人哋係咪傷殘或者有需要坐嘅」、「大家都有買飛，讓唔讓座個人自由」、「不愧是批鬥座」、「外表健全，但有啲傷係外表睇唔到！唔係年紀大就一定有位坐。香港人連攰想坐下都要被批鬥都幾可悲！」。亦有網民指已見慣不怪，「已無感，我大住八個月嘅肚企正關愛座前面都無咩人會讓」。

面對網民公憤，樓主回應「各人有各人睇法，我諗香港仲有小小自由畀我發表一下自己感受，亦等同大家一樣」。