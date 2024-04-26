好人好事！小紅書女大雨搭的士唔夠錢　司機照接載收少咁多車資

在香港乘搭的士按錶收費「是常識吧」！有女子在小紅書表示，日前出門打球，剛下樓撞正傾盆大雨，由於趕時間，明知手頭上只有100元現金，但都照樣登上的士，司機直指不接受電子支付，但仍然願意接載她，即將去到目的地之際，女乘客見到咪錶顯示97.6元，建議司機讓她下車，司機堅持只收100元載她到目的地。女乘客見到咪錶顯示115.6元，希望終有一日再次見到對方，補回該15.6元，網民紛紛留言「香港這種司機太稀缺了」、「好人好事」。



樓主趕時間撞正大雨，手上只有100元現金都照樣登上的士。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，本月18日約了教練打球，本身打算乘搭地鐵，但下樓即見到大雨，於是上樓取傘，但再下樓發現雨勢更大，樓下一堆人正在等雨勢轉弱，當時1輛的士駛過，樓主時間不太充裕，身上只有100元仍上車。

樓主指，司機伯伯表明不接受電子支付，她交代目的地和身上只有100元現金，司機二話不說關了車門開車，距離目的地尚有10分鐘路程時，見到咪錶跳到97.6元，於是向司機表示附近有地鐵站就讓她下車，但司機反指「沒關係，我就收你100元吧」。

網民大讚司機好人。（資料圖片）

最後樓主順利抵達目的地，咪錶顯示115.6元，但司機只收100元，她連聲道謝，司機表示不緊要。樓主文中寫道「如果有機會再遇上司機伯伯，我一定補上這20塊」，網民紛紛留言指「好司機」、「好心有好報」。

本月18日下午1時正，香港天文台發出今年首個黃色暴雨警告信號，當時表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米大雨，黃色暴雨警告至下午2時05分取消。

（綜合）