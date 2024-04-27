BB入花店手多多　家長1舉動被自稱社工女子鬧虐兒　尾隨追罵結果…

家長看見孩子手多多應如何制止？日前有家長在討論區大呻，她和媽媽帶歲半兒子行花店，兒子拍打盆栽的葉子，她怕會拍跌整盆花便口頭警告，之後媽媽「打咗一下佢手背，話唔可以咁樣」，此時有名自稱社工的女子大聲批評她們「虐兒」，甚至尾隨追罵，她反駁指母親僅輕力一拍，「請問High Five（擊掌）係唔係都叫虐兒」，又建議對方報警，「社工」語塞後離去。有網民笑言社工「唔會周街話自己係社工」，又認同港媽主動管教，但也有留言憂慮如果有閉路電視及證人證明曾打小孩的手背，或真的引來虐兒之嫌。



有家長表示嘗試口頭勸告兒子但不成功，所以伸手拍打他的手背，但引來1名自稱社工的路人指罵她虐兒。（示意圖 / GettyImages）

樓主在Dcard討論區以「喺街邊被「社工」鬧我虐兒」為題發帖，表示日前與母親帶歲半兒子到花墟買花，兒子自行從嬰兒車下來，她第一時間抱起，口頭警告兒子不可亂跑。樓主看貨架上的花時，兒子手多多伸手拍盆栽的葉，她怕兒子未懂掌握力道會拍跌整盆花，再作口頭警告，「我媽咪就打咗一下佢手背，話唔可以咁樣，會打爛盆花」。

此時「有1位自稱社工的嘅女人跑過嚟」，不停斥責她們，「話唔可以打小朋友，咁樣係虐兒」。當時樓主母親未有理會，女子一再指打手背是虐兒，她們未理會並離開，結果對方一直尾隨，「大聲話我哋虐兒，我媽咪建議佢報警，點知佢就話咁大聲『啪一聲』都唔叫虐兒？」。

樓主認為孩子不怕大人的言語指罵，所以對他「打手仔」，盼他能檢視自己的行為。（資料圖片）

樓主指當時兒子手背無紅無傷亦都無喊，「我哋日常最多都係打小朋友手掌手背，一直以嚟唔會採取更激烈或者打佢嘅行動」。她解釋孩子較百厭不怕鬧，該女子認為「你打爛咗咪賠囉，再唔係抱佢出去」，樓主無奈反問：「請問High Five（擊掌）係唔係都叫虐兒？」女子當場語塞，樓主隨即離去，質疑對方就像精神失常，事後「愈諗愈嬲」。

社工認為孩子破壞物品應賠錢了事，或者抱他離開現場。（資料圖片）

事件引起討論，有網民認為如果有閉路電視及證人證明當時樓主母親有打小朋友的手，的確可能涉及虐待兒童，但有人反駁輕力打手背後小朋友無傷無紅無喊，「我覺得力度不足以造成身體同影響心理健康，樓主呀媽都好合作呀，佢都建議報警，如果合理懷疑虐兒，我當然都支持嗰位社工見義勇為」。樓主回應指，認為母親「打手背未足以做成影響兒童身心健康，身體虐兒都冇做成佢痛苦或受傷」。

有網民亦認同樓主主動管教小孩，「𠵱家好多由得小朋友搗亂，整爛人哋嘢然後話小朋友咁做係好正常」、「打爛嘢賠錢唔係大晒」。有人笑言，社工「係唔會周街話自己係社工，更唔會追住人」，樓主其實可叫她出示社工證作確認，「假扮社工係犯法」，甚至認為該女子可能有精神問題。

（Dcard）