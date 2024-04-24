九龍灣兩餸飯店「50元大條蒸魚」　比外賣飯盒更大　網民：抵到爛

兩餸飯價格實惠，是不少港人外賣之選。近日有網民分享在九龍灣某兩餸飯店舖買外賣，最後買了1條比外賣盒更大的蒸魚，價格只需50元。網民看完照片後都高呼「抵到爛」並表示震驚，「咁大條50蚊，好抵呀」、「1家4口都夠食」。



有網民在九龍灣某兩餸飯店舖買外賣，最後買了1條與托盤長度相若的蒸魚，價錢只需50元。（「香港兩餸飯關注組」FB圖片）

該網民在Facebook群組「香港兩餸飯關注組」發帖，並上傳照片，指於某連鎖兩餸飯店舖的九龍灣分店購買外賣，其中一整條與托盤長度相若的蒸魚，價錢只需50元。樓主開心表示，「大到個盒都放唔落」。

從圖片可見，該條魚放上外賣盒後，明顯尺寸比外賣盒還要大，且魚肉肥厚，盒內還有炸豆卜。而照片可見，店內其他托盤上所剩無幾，似乎已將近店舖關門時間。

蒸魚尺寸比外賣盒還要大，且魚肉肥厚。（「香港兩餸飯關注組」FB圖片）

帖文引起網民熱議，不少網民對樓主所買蒸魚的尺寸表示震驚，更指「抵到爛」，「嘩！值回票價」、「咁大條50蚊，好抵呀」、「要出動pizza（薄餅）盒了」、「1家4口都夠食」。但也有人表示「這是雪藏白䱽」、「睇個款似收檔賣唔晒」，亦有人好奇問「收工清貨價？」、「係咪淨係今日？」，惟樓主未有回答。另有網民表示價格的確實惠，「買條䱽鱼都要40元，正式薄利多銷」、「條魚如果40蚊成本，唔使租金同人工咩仲有薄利咁好，直頭膠盒錢倒貼畀你」。

（Facebook）