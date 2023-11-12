沙田食店推$12超平飯盒！可選3款飯　網民激讚良心價：平過兩餸飯

真正「良心價」？有港男在社交平台分享，指沙田博康邨有街市食店推出下午茶優惠12元飯盒，提供4款選擇，驚訝表示：「第一眼我以為睇錯，$12一盒飯，話就話迷你，份量都有一碗。」

帖文引來網民熱議，大讚「良心價」，留言稱要支持食店，「良心飯堂，鼎力支持」、「呢個價真係窮人救星」、「時光倒流20年」。



雖然是迷你飯盒，但樓主形容份量不少。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

該港男日前於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載多張圖片，指沙田博康邨有街市食店推出下午茶優惠，以12元發售迷你飯，驚訝表示「第一眼我以為睇錯，$12一盒飯，話就話迷你，份量都有一碗」。

從圖片見到，該店的下午茶優惠飯餐共有4款，當日第1款已被遮蓋，未知是否售罄，其餘飯餐分別是黑椒蘑菇飯、餐肉煎蛋飯以及肉燥飯，每款12元。而該店下午茶時段為下午2時至晚上6時。

「為食貓」下午茶優惠飯餐包括黑椒蘑菇飯、餐肉煎蛋飯，肉燥飯等，每款12元，另推出20元「優惠麵」。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

除了飯餐，該食店還推出「優惠麵」餐，可在煎蛋、餐肉、火腿、腸仔中任選2款，配出前一丁麵，價錢為20元，同樣抵食。

帖文引來網民熱議，大讚食店價格為「良心價」，「良心飯堂，鼎力支持」。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

帖文引來網民熱議，大讚「良心價」，「良心飯堂，鼎力支持」、「時光倒流20年」、「呢個價真係窮人救星」、「好多地方買個白飯都唔止呢個價」、「正喎，啱我呢啲細食又唔想食咁多肉嘅人，仲要12蚊咁抵」、「我幫襯2次，2次都買一大袋慢慢食，呢間一定要支持」、「重要係啲汁夠撈飯，佛心價」、「控制飲食人士呢個份量非常好，一般茶記份量太多了」、「買兩款都仲平過This This Rice（兩餸飯）」、「今時今日，12蚊竟然買到？太罕有了」、「真係進入生存mode」。