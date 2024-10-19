驚！豐滿女夜闖鄰居家　強迫情侶「3人行」企圖硬上　男子1招反制

飛來艷福？美國發生離奇事件，一對情侶深夜在家時，突然有身材豐滿的女子闖入試圖強迫他們「3人行」性交。情侶受驚嚇，幸男戶主立即打電話報警，嚇得女子敗退。涉案女子於翌日被拘捕，牽涉侵入住宅、擾亂治安、酒醉鬧事等多項罪名，其真亦曝光。



一對情侶深夜在家時，突然有身材豐滿的女子闖入試圖強迫他們「3人行」性交。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發今年4月18日晚上11時15分，地點在美國路易斯安那州1處公寓大樓。男事主透露，當晚他與女朋友在家，突然有人敲門，他應門發現是1名陌生女鄰居，對方隨即闖入住所，並想強迫他和女朋友一同「3人行」性交。

經調查證實女子身份是31歲的莎多娜（Shadonna Rayshonette Heard）。（網上圖片）

男子嚇壞報警求助，幸最終力保不失。警方到場時女子已經離開，於是在強近地區搜索，最終在附近便利店找到該女子。經調查證實女子身份是31歲的莎多娜（Shadonna Rayshonette Heard），男受害者也確認莎多娜就是闖入的女子。

莎多娜隨即被捕，被指牽涉侵入住宅、擾亂治安、醉酒鬧事、刑事毀壞及拒捕等多項罪名。