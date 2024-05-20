巴士阿叔大聲用手機　被勸止大鬧車廂：我有權！　乘客機智KO獲讚

乘搭巴士不應作出自私行為！本港網絡瘋傳1段影片，指巴士上有大叔乘客大聲用手機，1名男乘客勸調低音量，卻被大叔「爆粗」狂罵近5分鐘，「細聲？我X你個老X啊而家，你有咩權嗌我細聲啊？」；見乘客用手機拍攝，大叔亦取出手機互拍，揚言「我好X驚啊！影埋你個X頭啊！擺你上網啊」，並衝前有動作。過程中，男乘客未有反駁，大叔有動作時，即警告對方巴士有閉路電視（CCTV），「唔好掂我」，表現相當冷靜機智。

影片引來網民熱議，批評大叔行為自私離譜，「公眾地方做呢種行為係令人極討厭的！一啲修養都冇及自私嘅人先會咁做！」、「最憎呢啲X樣！」。也有網民讚賞男乘客應對得宜，「幾好，拍片者情緒平靜無講粗口互鬧」、「做得好，對住呢啲人，鬧都費事」。翻查資料，影片早於2022年流傳，至近日有被轉載「翻炒」再惹熱議。



本港網絡瘋傳1段影片，指巴士上有大叔乘客大聲用手機，1名男乘客勸調低音量，卻被大叔「爆粗」狂罵近5分鐘。（影片截圖）

該段影片長57秒，見到當時天色已黑，巴士下層車廂車尾1名大叔正以粗口責罵1名男乘客，並取出手機反拍，「X你老X！我唔影得你啊？」，男乘客回應「好驚好驚」，大叔即表示「我好X驚啊！影埋你個X頭啊！」。

其間大叔於車尾座位多次移動，又貼近乘客斥責指自己有權用手機，「細聲？我X你個老X啊而家！你有咩權嗌我細聲啊，X你個老X。影你老X個臭X，擺你上網啊。細聲啲？嚇鬼啊？影啊！X你老X！」。男乘客回覆「影緊」，大叔竟突然衝前疑似出手，男乘客則說「你唔好掂我，你唔好掂到我啊！」。

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影片至此結束，網民看後紛紛批評大叔行為自私離譜，「一睇就知無品」、「對付呢啲人要惡過佢，要先聲奪人，否則好佬怕爛佬，唔夠佢玩」、「公眾地方做呢種行為係令人極討厭的！一啲修養都冇及自私嘅人先會咁做！」、「最憎呢啲X樣，收工攰坐巴士想瞓下都俾佢嘈住晒，撞聾就買個耳筒戴」、「刑事恐嚇、普通襲擊、在公眾地方行為不檢、公共交通上講粗言穢語」。

也有不少網民讚揚男乘客冷靜機智應對得宜，「幾好，拍片者情緒平靜無講粗口互鬧」、「做得好，對住呢啲人，鬧都費事」。另有網民分享應對方法，「我上次好言相勸叫佢關細聲啲，換來1句說話話佢自己聽唔到，我即場開佢波，X到佢未到站都落荒而逃」、「試過1次喺巴士有人大大聲睇電話煲劇，我谷氣扮傾電話，大大聲句句X老母，佢望望下我之後就收咗皮我先收線，爽」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得在車內或車上時使用或操作任何嘈吵器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機，而滋擾到任何其他人；任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款3,000元及監禁6個月。