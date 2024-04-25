港鐵MMA｜辱罵中國人？3外籍男被阿伯圍毆瞓地投降　後續網民讚好

【港鐵MMA】本港網絡近日瘋傳1段據稱是「香港地鐵三名外國人辱罵中國人被打」影片，見到港鐵車廂內有3名疑似南亞裔外籍男與一群操廣東話乘客「粗口橫飛」爭執，其間有外籍男突襲打1名男乘客頭部，其他乘客隨即衝上圍毆將3名外籍男打出車廂。最終外籍男不敵被打倒在地上掩臉「投降」，乘客制伏他後表示要報警。

影片引來網民熱議，有人稱「打得好」、「第一次咁支持啲阿伯」；但亦有網民認為無論如何不應訴諸暴力，「唔好打架」。翻查資料，該影片早於2017年在內地網絡流傳，至近日被轉載到香港網絡再惹熱議，而當時內地網民紛紛讚好，「為香港市民點讚！」、「中國人不是好欺負的！」、「對國家利益的維護」。



本港網絡近日瘋傳1段據稱是「香港地鐵三名外國人辱罵中國人被打」影片。（影片截圖）

網上流傳影片長1分44秒，見到港鐵車廂內有3名疑似南亞裔外籍男與一群操廣東話乘客「粗口橫飛」爭執。其間站在車門的外籍男「挑釁」說「出嚟啊」，又拍打座位旁玻璃做出手勢，相信示意乘客下車「解決」，乘客則怒氣沖沖斥罵「X你老X臭X」。雙方爭執影響列車服務，有港鐵職員叫雙方先下車。

不過雙方未有聽從職員指示，其中1名外籍男更突然出手打1名穿白衣男乘客頭部，大戰一觸即發，多名乘客上前與3名外籍男打鬥，拳來拳往，不一會外籍男就不敵被打出車廂，其間有女聲勸止打鬥，「唔好打，唔好打」。

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另1角度見到，3名外籍男與乘客們在車廂內打鬥激烈，約10秒後就不敵被打出車廂，乘客們追出圍毆，把其中2名外籍男打到「瞓地」拳打腳踢頭部再壓制，外籍男則掩臉「投降」未有亂動：另1名外籍男則站在遠處樓梯「避戰」。乘客制伏外籍男後表示「好喇，你唔好再嚟喇，你唔好再嚟喇吓！阿媽，報警」。

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影片引來網民熱議，有人稱「打得好」、「第一次咁支持啲阿伯」、「抵打」；但亦有網民認為無論如何不應訴諸暴力，「唔好打架」。

翻查資料，該影片早於2017年在內地網絡流傳，至近日被轉載到香港網絡再惹熱議，而當時內地網民紛紛讚好，「為香港市民點讚！」、「中國人不是好欺負的！」、「對國家利益的維護」、「被打到攤攤腰」、「對這種行為要嚴肅批評，打的好！」、「中國人不是東亞病夫」。