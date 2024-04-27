港鐵阿婆叫2青年讓座被拒　阿叔主動讓位　阿婆1句勁爆笑：你坐啦

讓座是美德，但不應強迫。有中年港男在網上發文表示，日前乘搭港鐵坐在普通座位，其間1名婆婆上車，向2名年輕乘客詢問可否讓座，但對方稱她應該叫坐在關愛座的乘客讓位。樓主見狀便起身，打算讓座給婆婆，詎料婆婆卻稱「呢2個學生哥咁衰嘅，唔讓位！」，並向樓主指「你咁老，你坐啦！」，令樓主不知該如何反應。



網民紛紛留言指「讓畀阿婆坐都被阿婆話」、「關愛座係優先畀老人家坐，老人家要坐，應優先問坐關愛座嘅正常人，同埋後生坐正常位，無啦啦被要求讓座好冒犯」、「你覺得阿婆有需要坐嘅同時，你點知嗰2個人無需要呢？例如腳痛，虛弱」。



樓主上載當時情況，相信他已經讓出座位。（facebook圖片）

樓主在facebook表示，早前乘搭港鐵，其間坐在普通座位，旁邊坐了2名年輕人，當時有1名陌生婆婆上車，詢問該2名年青人「可以讓個位畀阿婆坐嗎？」，但他們指着坐在同一排關愛座的乘客，建議「過去叫佢哋讓位啦！」。樓主見狀決定主動起身讓座，詎料婆婆先批評2名年輕人拒絕讓座，繼而指着樓主表示「你咁老，你坐啦！」。

樓主笑言「攞黎衰，無啦啦自己起身扮型，結果中槍（被指老）」，網民留言指「其實老人家坐關愛座好合理，如果無位，讓座好應該，但有關愛座又唔坐，好像有點兒問題」、「嗰2個細路啱喎， 社會劃分咗呢啲資源畀佢，點解佢唔去用呀？點解佢要濫用普通座位啊？」、「樓主我唔覺得你瘀，你只係想讓位畀阿婆，呢件係好事，無論阿婆點講你老呀，點都好，冇需要覺得瘀同唔好意思」。

（facebook）