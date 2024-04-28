體罰？阿媽當街教女辱罵兼掌摑　夫婦勸止　網民鬧爆：真童年創傷

管教子女不能靠打罵。有女網民早前在網上發文，分享在港鐵月台看到有母親教女情況。樓主形容女兒看來已是初中生，但當時聽不清母親在罵女兒內容，因她說口音極重的普通話，而女兒只有默默在流淚，突然母親摑了女兒一巴，還大力推她，樓主的丈夫忍不住上前勸止母親，樓主則批評這名母親教女方法「好可怕」，「大個咗佢係唔會記得自己犯咗咩錯，只會記得自己喺眾目睽睽下俾阿媽摑咗一巴」。

帖文一出引來不少網民留言，「正常係唔會公眾場所打仔，對小朋友心理影響好大」、「唔係管教係發泄」。有網民則認為「一家唔知一家事」，不要隨便勸阻人教仔。



樓主在網上分享看到有母親教女情況覺得好可怕。(《二十五，二十一》劇照）

有女網民早前在Facebook群組「生仔要考牌系列」發文，分享與丈夫早前在港鐵月台等車時，看到有母親教女情況。

樓主形容女兒看來已是初中生，但當時聽不清母親在罵女兒的內容，因她說口音極重的普通話，而女兒只有默默在流淚，突然母親摑了女兒一巴，還大力推她，樓主丈夫終於忍不住上前勸止母親，樓主則批評這名母親教女方法「好可怕」，「大個咗佢係唔會記得自己犯咗咩錯，只會記得自己喺眾目睽睽下俾阿媽摑咗一巴」。

不少網民認為母親當街打罵，會讓子女留下陰影。(《二十五，二十一》劇照）

帖文一出即引來網民熱議，不少人認為這樣會讓子女留下陰影，「正常係唔會公眾場所打仔，對小朋友心理影響好大」、「真童年創傷」「個阿媽唔係想教小朋友，純粹想發泄」「好多時當街打仔，唔係為咗教仔，係為咗話畀人知『我有教仔』」。有人認為要報警「有無報虐兒」、「應該即刻報警，拉咗個母親佢」。

有網民分享自己童年陰影「細個唔係俾呀媽摑，係另類體罰，對我嘅影響係，無論如何都唔想有小朋友」、「我小學3年級俾個後父兜巴車埋嚟成塊面瘀咗，佢差啲成個花樽爆我頭，我記到而家，俾人打真心好大陰影」。

亦有人認為家家有本難念的經，「一家唔知一家事」。（《18歲的瞬間》劇照）

不過亦有人認為家家有本難念的經，「一家唔知一家事」、「走去拉開阿媽呢個行為好危險，一陣發癲打埋你」、「最驚呢啲人將自己把尺放喺人哋度，你就做英雄，但唔知人哋母女中間發生咩事，其實外人最忌插手，你出手幫，有兩個可能，返去再打過或者個細路再難教啲」。