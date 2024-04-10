後生仔搭港鐵用2元優惠票斷正？職員即咁做　遭拍照公審反掀爭議

【港鐵／逃票／2元乘車優惠／濫用優惠】這是違規使用2元乘車優惠？本港網絡瘋傳1張相片，指港鐵將軍澳站內有年輕高大男生使用2元特惠車票，當場「斷正」被港鐵查票組職員上前攔截，而轉載相片的男網民批評「牛高馬大用兩蚊乘車優惠，有無自尊呀！」

相片引來網民熱議，不少心批評相關年輕男生行為，「貪字得個……」、「cheap到呢」、「呢啲真係好眉好貌」。不過，也有網民認為不能單憑相片下判斷，「可能有傷殘津貼，可以用兩蚊」、「人不可以貌相，相更加信唔過！」。

根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票或違規使用2元乘車優惠，將向違例乘客徵收附加費，金額1,000元。



本港網絡瘋傳1張相片，指港鐵將軍澳站內有年輕高大男生使用2元特惠車票，當場「斷正」被港鐵查票組職員攔截。（網上圖片）

該張「港鐵後生仔用2元特惠票斷正」相片昨日（4月7日）起在本港網絡流傳，指港鐵將軍澳站內有年輕高大男生使用2元特惠車票，遇上港鐵查票組職員截查，「被捉斷正」。

從相片見到，當時天色昏暗，港鐵將軍澳站閘內有「平頭裝」、穿黑色上衣及短褲的男生，被2名港鐵職員包圍攔截，雙方似乎正在理論，而港鐵職員手部有動作。有轉載相片的男網民斥責「牛高馬大用兩蚊乘車優惠，有無自尊呀！」。

相片見到，男生被2名港鐵職員包圍攔截，雙方似乎正在理論，而港鐵職員手部有動作。（網上圖片）

相片引起網民關注，不少人批評男生違規使用2元乘車優惠行為，「貪字得個……」、「真係樣衰，大人大姐……$2」、「cheap到呢」、「呢啲真係好眉好貌」、「明知有職員企喺度就咪博啦」，認為必須加重罰則，「重罰！罰錢邊個會驚，即時入獄一定無人敢做」。亦有網民直言見慣不怪，「我經常見到有啲後生仔女，用張老人卡搭巴士」。

但也有網民認為不能單憑相片下判斷，「可能有傷殘津貼，可以用兩蚊」、「其實有啲病，只要醫生證明及寫紙就可以申請傷殘津貼兩蚊搭車，所以傷殘津貼係不分年齡！」、「可能人哋有暗病呢，查咗冇傷殘證再講」、「一場誤會，可能係問路，又可能係『白卡』」、「人不可以貌相，相更加信唔過！」。

根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票或違規使用2元乘車優惠，將向違例乘客徵收附加費。（資料圖片）

根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票或違規使用2元乘車優惠，將向違例乘客徵收附加費，金額1,000元。