失散41年雙胞胎重逢！火鍋店白撞奇遇　揭開謎樣身世　結局超感人

失散41年雙胞胎兄弟重逢感動網民！內地有男子在火鍋店用膳時，突然有人上前扮熟搭訕，就算表明不認識對方仍被纏住，卻想不到這次「白撞」經歷，為他找回失散41年的雙胞胎兄弟，更尋回親生母親，揭開自己謎樣身世，可算是大團圓結局。



劉永剛（左）因一次火鍋店白撞經歷，找回失散41年雙胞胎哥哥曾勇（右）。（網上圖片）

綜合內媒報道，事件發生於2013年，居於四川在內江擔任集團經理的劉永剛，在火鍋店吃飯時，有一對夫妻上前搭訕，大叫他「勇哥」、「你不是在成都嗎？」，聽得劉男一頭霧水，他表明不認識對方，但該對夫妻仍不死心繼續說，「勇哥別跟我們開玩笑了」、「我們怎麼可能認錯人」。雙方聊了一會後，劉男就想起自己是被領養的身份，便要求夫妻跟他詳細說說「勇哥」是誰，還要對方立即打電話聯絡「勇哥」。

當劉男得知對方生日與自己同年同月同日時，激動地要求交換照片，確信對方跟自己就是失散41年的雙胞胎哥哥，兩人隨即相約見面。

雙胞胎事後尋找親生父母，發現父親已離世，剩下母親與另外五個兄弟姊妹，可算是與家人團聚。（網上圖片）

劉永剛與哥哥曾勇碰面後，長相果然一模一樣猶如照鏡，兩人相擁而泣，其後透過DNA鑑定確認血緣關係。原來劉男與曾勇也是被收養的，現在的父母並非親生。

雙胞胎兄弟向各自的養父母求證，才知道當年親生父母生下他們後，因已有7名子女，無力撫養他們，便將他們送人領養，而曾勇的養父母又指因經濟能力有限，因此只能領養其中1個，雙胞胎就此失散。

劉男也將母親接到自己家中居住，好好孝順母親。（網上圖片）

雙胞胎事後也花了很長時間尋找親生父母，發現父親已離世，剩下母親與另外五個兄弟姊妹，劉男也將母親接到自己家中居住，雙胞胎又表示從小就被送養，沒有任何記憶，因此對親生父母不會記恨。